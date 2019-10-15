Kıbrıs gazileri ve Kıbrıslı STK’lardan Akıncı’ya tepki: Soydaşlarımız için kanımızı akıttık

Hasan Türkmen Ankara

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Kıbrıs Barış Harekatı ile Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin sözleri, Kıbrıs gazilerini üzerken, KKTC’li STK’lardan da tepki geldi.

Kıbrıs Barış Harekatı’nda gazi olan Mehmet Erdoğmuş, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’nın skandal sözlerine Akit aracılığıyla tepki gösterdi. Erdoğmuş, “Zulüm gören soydaşlarımızı kurtarmak ve Kıbrıs’ta barışı sağlamak için gittik. Biz oraya kanı akıtılan kardeşlerimiz için gittik. Onlar için kanımızı akıtmaya gittik. Ama 45 yıl sonra bizim işgalciymiş gibi telaffuz edilmemiz hak değil. Biz onlar için gazi olduk, çok şehit verdik. Bu açıklamalarından dolayı kendisine hakkımı helal etmiyorum. Biliyoruz ki Kıbrıslı soydaşlarımız Akıncı ile aynı şekilde düşünmüyor” diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın dile getirdiği hususların, Kıbrıs Türk halkının görüşlerini yansıtmadığını belirten Kıbrıs Din Görevlileri Sendikası (Din Gör-Sen) Genel Başkanı Süleyman Çakır, “Akıncı’nın bu yaklaşımı her şeyden önce Kıbrıs Türkü’nün verdiği şehitlerin hatırasına saygısızlıktır. Akıncı’nın basına yansıyan açıklamasında yapılan kıyaslamayı reddediyoruz. Terörist yuvalarının yok edilmesiyle sadece Türkiye değil, Kıbrıs, Ortadoğu ve Avrupa da daha güvenli hale gelecektir. O yüzden Cumhurbaşkanı Akıncı’nın dile getirdiği hususlar, Kıbrıs halkının görüşlerini yansıtmıyor” değerlendirmesinde bulundu.