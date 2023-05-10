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Yaşam Kibariye sahneden düşüp hastanelik oldu
Yaşam

Kibariye sahneden düşüp hastanelik oldu

Yeniakit Publisher
2023-05-10 01:24:00 -

Kibariye, sahneden talihsiz bir şekilde düşerek hastaneye kaldırıldı.

Mersin'de konser veren ünlü şarkıcı Kibariye sahneden düşerek yaralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, ünlü şarkıcının bilincinin yerinde olduğunu duyurdu.

Bakan Koca açıklamasında, ''Ses sanatçımız Kibariye, sahnede yaşadığı talihsiz bir olay sonucu yaralandı. Tedavisi Mersin Şehir Hastanesinde devam ediyor. Bilinci yerinde. Bir süreliğine gözlem altında tutulup, taburcu edilecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum: Sesinizle, neşenizle sizi tekrar aramızda görmek istiyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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