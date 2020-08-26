Kibar Holding'in "K-Team Genç Yetenek Programı"na Brandon Hall'dan ödül

İSTANBUL (AA) - Kibar Holding, üniversite öğrencilerine holding bünyesindeki şirketlerde uzun dönem staj yapma imkanı sağlayan K-Team Genç Yetenek Programı’yla dünyanın saygın iş ödüllerinden olan Brandon Hall’da "En Yenilikçi Yetenek Kazanımı Programları" kategorisinde bronz ödül aldı.



Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Kibar Holding İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Şennur Kuru , K-Team Genç Yetenek Programı ile önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da ödül almanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.



6 sene önce başlattıkları K-Team Genç Yetenek Programı ile pek çok üniversiteli gence Kibar Grubu’nda mezun olmadan gerçek bir iş deneyimi yaşatmayı hedeflediklerini belirten Kuru, şunları kaydetti:



"Her yıl kriterlerimizi ve grup içindeki ihtiyaçlarımızı tekrar gözden geçirerek katılımcı sayımıza karar veriyor ve programdan mezun olduklarında tüm K-Team arkadaşlarımızı sektöre hazır bir halde işe başlayabilir duruma getirmeyi amaçlıyoruz. Geçtiğimiz yıl giriş seviye pozisyonları işe alım oranımız yüzde 59 olarak gerçekleşti. Önümüzdeki yıllarda bu oranı daha da arttırmak, Kibar Grubu’nun değer ve yetkinliklerini özümsemiş arkadaşlarımızla bir arada çalışmak için heyecanla programımıza yenilikler katmaya devam ediyoruz."



K-Team Genç Yetenek Programı’nı diğer genç yetenek programlarından ayıran en önemli özelliğin, üniversite öğrencilerine mezuniyet sonrası değil okul döneminde gerçek bir kariyer imkanı sunması olduğunu aktaran Kuru, sadece grup için değil sektör için de nitelikli iş gücü yetiştirmenin önceliklerden biri olduğunu bildirdi.



Kuru, "Farklı sektörlerde ve farklı departmanlarda bir uzman yardımcısı pozisyonunda görev alan arkadaşlarımız, bir yıl boyunca ne istedikleri ve ne istemediklerine de karar verme fırsatı buluyorlar. Birçok departmanla iş birliği içinde çalışmaları onları geliştirirken kariyerlerine nasıl devam etmek istediklerine de yaşayarak karar veriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.



Bu yıl pandemi sebebiyle değerlendirme sürecindeki tüm aşamaları dijital ortama taşıdıklarını ve herhangi bir tarih değişikliği yapmadan, planlanan programa bağlı bir şekilde devam ettiklerini belirten Kuru, yeni uygulamalarına gelecek yıllarda da devam edeceklerini kaydetti.



