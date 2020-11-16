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Otomotiv KIA’nın Spotify kanalıyla seyahatler daha keyifli
Otomotiv

KIA’nın Spotify kanalıyla seyahatler daha keyifli

KIA, tüm KIA kullanıcıları ve müzikseverler için hazırladığı çalma listelerini KIA Türkiye’nin Spotify kanalından yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 11:21:00 -
KIA’nın Spotify kanalıyla seyahatler daha keyifli

Spotify kullanıcıları ister araçlarını kullanırken, ister arkadaşlarıyla vakit geçirirken ya da diledikleri zaman Spotify hesaplarından KIA Türkiye sayfasına girerek çalışanların hazırladığı ‘Bongo Türküleri’, ‘Picanto ile Ritmi Yakala’, ‘Rock’n Rio’, ‘Stonic ile Keşfet’, ‘XCeed: Ruh X’iniz’, ‘Sportage: En İddialı Yol Şarkıları’, ‘Ceed ile 90’lar’ ve ‘Bir Dinlersin, Hep Seversin’ listelerinden Türk ve dünya müziğinin öne çıkan şarkılarını dinleyebiliyorlar.

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