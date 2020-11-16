KIA’nın Spotify kanalıyla seyahatler daha keyifli

Spotify kullanıcıları ister araçlarını kullanırken, ister arkadaşlarıyla vakit geçirirken ya da diledikleri zaman Spotify hesaplarından KIA Türkiye sayfasına girerek çalışanların hazırladığı ‘Bongo Türküleri’, ‘Picanto ile Ritmi Yakala’, ‘Rock’n Rio’, ‘Stonic ile Keşfet’, ‘XCeed: Ruh X’iniz’, ‘Sportage: En İddialı Yol Şarkıları’, ‘Ceed ile 90’lar’ ve ‘Bir Dinlersin, Hep Seversin’ listelerinden Türk ve dünya müziğinin öne çıkan şarkılarını dinleyebiliyorlar.