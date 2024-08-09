Kia'dan SUV Hayali Kuranların Kafasını Karıştıracak Sedan!

Kia, yeni sedan otomobili K8'i tanıttı. Etkileyici bir tasarıma ve oldukça güçlü motor seçeneklerine sahip olan sedan, fiyatı ile de tüketicileri mest edecek gibi görünüyor.

Güney Koreli otomobil devi Kia, düzenlediği bir etkinlikte "K8" olarak isimlendirdiği yeni sedan otomobilini duyurdu. Oldukça modern bir tasarıma ve dış pazarlar için oldukça uygun sayılabilecek bir fiyata sahip olan otomobil, tüketicileri mest etmeyi başaracak gibi görünüyor.

Kia K8, markanın yeni nesil tasarım dilini benimsiyor. Bu bağlamda; aracın ön kısmında ince bir aydınlatma barının çevresine dikey olarak hizalanmış LED destekli farları görüyoruz. Arka kısımda ise bagajı boydan boya kaplayan bir aydınlatma barı bizleri karşılıyor. Nispeten sert hatlara sahip olan otomobil, kalıplı otomobillerden hoşlananlara daha fazla hitap edecek gibi görünüyor.

Karşınızda Kia K8

Kia K8'in iç kısmında da oldukça modern bir yapı ile karşılaşıyoruz. Bu bağlamda; tek bir panele yerleştirilmiş tam dijital gösterge ekranı ile bilgi-eğlence ekranı oldukça şık görünüyor. Yuvarlak bir vites değiştirme butonuna ev sahipliği yapan otomobil, ambiyans aydınlatma ile donatıldı. Bu arada; Kia K8'in tüm versiyonlarında 10 adet hava yastığı, standart olarak sunulacak.

Kia K8, kaput altı özellikleriyle ne yazık ki Türkiye'ye hitap eden bir sedan değil. Çünkü bu otomobilin baz versiyonunda bile 2.5 litrelik benzinli motor bulunuyor. Daha üst donanım seçeneklerinde 3.5 litrelik bir V6 motor bile mevcut. Kia K8'deki motor seçenekleri, sırasıyla 195 ve 296 beygir güç üretiyor. Tüm bunlara ek olarak; 227 beygir gücü üreten 1.6 litrelik hibrit motor seçeneği de sunulacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kia tarafından yapılan açıklamaya göre K8'in başlangıç fiyatı, 27.300 dolar karşılığında satın alınabilecek. En gelişmiş motor ve donanım paketinde ise 37.800 dolarlık fiyat etiketi görülecek. Güney Kore'de satışa sunulan otomobilin ülke dışına çıkıp çıkmayacağı şimdilik belli değil.