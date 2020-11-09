KIA’da sonbahar fırsatları devam ediyor

KIA, kasım ayına özel olarak Sportage, XCeed, Ceed STW, Ceed HB DSL ve Niro modellerinde 100 bin TL’ye 30 ay yüzde 0,99, Rio ve Stonic modellerinde ise 50 bin TL’ye 18 ay yüzde 0,99 vade farkı fırsatı sunuyor. KIA ayrıca, amiral modeli Sportage’da “Şimdi al 6 ay sonra ödemeye başla” kampanyasına da devam ediyor. Kampanyalar kapsamında kasım ayı boyunca Ceed’in benzinli modelini 50 bin TL ve 18 ay yüzde 0,99 vada farkı seçeneğiyle sunan KIA, Picanto modelini ise 40 bin TL ve 18 ay yüzde 0,99 vade farkı avantajıyla otomobilseverlerle buluşturuyor. KOBİ’lerin vazgeçilmezi Bongo ise 50 bin TL’ye yüzde 0 faiz ve 12 ay taksit avantajıyla yetkili satış noktalarında meraklılarını bekliyor