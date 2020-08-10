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Ekonomi

KIA kampanyada hız kesmiyor

Yaz kampanyasına devam eden KIA, otomobil severlere birçok modelde cazip fırsatlar sunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 13:21:00 -
KIA kampanyada hız kesmiyor

Anadolu Grubu şirketlerinden Çelik Motor’un markası KIA, yaz kampanyasına devam ediyor. Marka, Ağustos ayına özel olarak Sportage’da 100 bin TL’ye 18 ay taksit ve yüzde 0,69 vade farkı avantajı, XCeed, Niro ve Ceed modellerinde ise 70 bin TL’ye 18 ay yüzde 0,69 vade farkı fırsatı sunuyor. KIA, ağustos ayı kampanyası kapsamında Rio ve Stonic modelini 50 bin TL ve 18 ay yüzde 0,69 vade farkı seçeneğiyle sunarken, Picanto modelini ise 40 bin TL ve 18 ay yüzde 0,69 vade farkı avantajıyla sunuyor. Bongo ise yüzde 0 faizle yetkili satış noktalarında meraklılarını bekliyor. KIA’ya sahip olmak isteyenler, tercih edecekleri finans kuruluşuna göre alternatifli ödeme seçeneklerinden yararlanma fırsatı buluyor.

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