Khabib Nurmagomedov: O gerçek bir idol, ona hayranım!

Liverpool'un müslüman oyuncusu Muhammed Salah'tan övgü dolu sözlerle bahseden Khabib Nurmagomedov, Mısırlı yıldıza hayran olduğunu dile getirdi.

Nurmagomedov, Salah gibi insanlara dünyanın ihtiyacı olduğunu söylerken ''Salah ile tanışmadım ama onu yakından takip ediyorum. Çok iyi bir futbolcu. Bizim kültürümüzü, ahlakımızı dünyanın geri kalanına anlatabilmemiz için onun gibi birçok insana ihtiyacımız var. Sıfırdan bugünlere geldi çünkü her zaman disiplinli ve ahlaklıydı. Allah bizim yanımızda, ben böyle hissediyorum. Yeni jenerasyonun Muhammed Salah'tan öğreneceği çok şey var. O gerçek bir idol. Ona hayranım'' ifadelerini kullandı.

KAYNAK: SPORX