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Khabib Nurmagomedov, İstanbul Yeni Havalimanı açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak İstanbul'a gelen Dağıstan asıllı Rus dövüşçü Khabib Nurmagomedov, İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışına katıldı. Dağıstanlı sporcu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de tokalaştı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 17:17
Khabib Nurmagomedov, İstanbul Yeni Havalimanı açılışına katıldı

Milyonların dört gözle beklediği İstanbul Yeni Havalimanı'nın tarihi açılışı gerçekleştiriliyor. Tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılış törenine, vatandaşların yanı sıra dünyanın dört bir yanından 50'nin üzerinde üst düzey konuk katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştı

Dünyaca ünlü müslüman dövüşçü Khabib Nurmagomedov da açılışa katıldı. Dağıstanlı sporcu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştı. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya da başarılı sporcuyu Erdoğan ile tanıştırdı.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 17:17
  1. İstanbul
  2. Cumhurbaşkanı
  3. Hamza Yerlikaya
  4. Khabib Nurmagomedov
  5. İstanbul Yeni Havalimanı

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