Khabib Nurmagomedov, İstanbul Yeni Havalimanı açılışına katıldı

Milyonların dört gözle beklediği İstanbul Yeni Havalimanı'nın tarihi açılışı gerçekleştiriliyor. Tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılış törenine, vatandaşların yanı sıra dünyanın dört bir yanından 50'nin üzerinde üst düzey konuk katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştı

Dünyaca ünlü müslüman dövüşçü Khabib Nurmagomedov da açılışa katıldı. Dağıstanlı sporcu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştı. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya da başarılı sporcuyu Erdoğan ile tanıştırdı.