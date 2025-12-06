KGM o yolları işaret etti! İşte Türkiye genelinde yol durumu

6 Aralık 2025 günü hangi yollar kapalı olacak? Bugün hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollar tamamen trafiğe kapalı olacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum raporunda tek tek belirtti.

İşte Türkiye genelinde yol durumu:

İzmir-Çeşme Otoyolunun Narlıdere Kavşağı Mevkiinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritten sağlanmaktadır.

TİS (Toprakkale-İskenderun) Otoyolunun İskenderun Batı Kavşağı-Serbest Bölge Kavşağı Kesimi 2-6.km.leri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Ankara-Konya yolunun 34-37.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Kulu-Cihanbeyli yolunun 2-4.km.leri arasında (Kulu Bölge Hastanesi-Dinek Kavşağı) kavşak yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Manavgat-Alanya yolunun 38-43 km.leri arasında bulunan tünellerde (Devren, Ilıksu - Ulaş, Çandırtepe) bakım onarım çalışmaları nedeniyle 17.11.2025-30.01.2026 tarihleri arasında 09:00-23:00 saatleri arasında ulaşım kontrollü olarak sağlanacaktır.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

İnebolu-Kastamonu yolunun 2-4.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 25-30.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Harmancık-Dursunbey istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Bingöl-Solhan yolunun 31-32.km.leri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Trabzon-Rize yolunun 21-25.km.leri arasında 07.11.2025 tarihinden itibaren üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Rize yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer istikametten iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanmaktadır.