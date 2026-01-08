KGM o yollara dikkat çekti! İşte yurt genelinde yol durumu

7 Ocak 2026 günü hangi yollar kapalı olacak? Bugün hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollar tamamen trafiğe kapalı olacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum raporunda tek tek belirtti.

İşte yurt genelinde yol durumu:

TEM Otoylu Mahmutbey Batı Kavşağı Anayol Üstgeçit Köprüsü’nün genleşme derzlerinde onarım yapılacaktır. Çalışmalar 20.12.2025 Cumartesi 21:00'da başlayacak olup,, trafik şeritlerinde daraltma yapılarak yürütülecek olup, imalat bitiminde yol trafiğe açılacaktır. ( Çalışmalar her gün saat 21:00 ile 06:00 saatleri arasında yapılacaktır.)

İzmir Çevre Otoyolunun Gaziemir Kavşağı-Buca Kavşağı kesiminde 0-7.km.leri arasında 05.01.2026-12.01.2026 tarihlerinde betonarme otoyol aydınlatma direklerinin değiştirilmesi ve aydınlatma sistemlerinin revizyonunun yapılması nedeniyle trafik kontrollü olarak belli aralıklarla kesilecek ulaşım bir sonraki kavşaktan sağlanmaktadır (Çalışmalar 21:00-05:00 saatleri arasında yapılacaktır.

Ankara-Samsun yolunun 19-20.km.leri arasında 11.12.2025-11.02.2026 tarihlerinde Otoyol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara ve Samsun istikametlerinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Narlı-Pazarcık yolunun (Pazarcık Çevre Yolu mevkiinde) 9-12.km.leri arasında 18.12.2025 tarihinden itibaren üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Samsun-Ordu yolunun 13-15.km.leri arasında 25.12.2025 tarihinden itibaren Nefise Akçelik tüneli Samsun yönü tünel çıkışında gizli buzlanma nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 23. km. sinde bulunan Yoroz Tünelinde yapılacak olan elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 08.01.2026 günü, 08:00-17:00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.

Gölbaşı-Adıyaman yolunun 58-59.km.leri arasında 31.12.2025 tarihinden itibaren Eğriçay Köprüsü, sanat yapıları çalışmaları nedeniyle mevcut köprü üzerinde trafik akışı Gölbaşı-Adıyaman istikametinden çift şeritli olarak; yeni köprüde ise Adıyaman-Gölbaşı istikametinden tek şeritli olarak olarak sağlanmaktadır.

Siirt - Eruh Yolunun 370-04 k.k. ve 14-18.km.leri arası yol yapım çalışmaları yapılmaktadır. Bahse konu kesimde trafik akışı yer yer tek şerit, yer yer bölünmüş olarak sağlanmaktadır.

Manavgat -Alanya yolunun 38-43.km.leri arasında bulunan Tünellerde (Devren, Ilıksu - Ulaş, Çandırtepe) bakım onarım çalışmaları nedeniyle 17.11.2025-30.01.2026 tarihleri arasında 09:00-23:00 saatleri arasında ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Bursa-Yalova yolunun 25-26.km.leri arasında 15.12.2025 tarihi itibariyle Tonami Köprülü Kavşağında Bakım Onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır.