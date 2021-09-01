KGK, Bağımsız Denetçilik Sınavı tarihini açıkladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Bağımsız Denetçilik Sınavına müracaatlar 13 Eylül 2021 tarihinde başlayıp 27 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59 da sona erecek. Başvurular, elektronik ortamda “ http://www.kgk.gov.tr” adresinde yer alan Başvuru Formunun doldurulması suretiyle yapılacak.

Sınava; hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olanlar veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olanlar başvurabilecek.

Bağımsız Denetçilik Sınavı 14 Kasım 2021 tarihinde Ankara ve İstanbul’da yapılacak olup sınav yeri ve saati sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet sitesinde duyurulacak.

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