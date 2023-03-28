KF-21 savaş uçağından ilk füze atışı

Güney Kore tarafından geliştirilen KF-21 Boramae Savaş Uçağı’nın testleri devam ediyor. Seri üretim öncesi gerçekleştirilen testlerin önemli bir parçası olan silah sistemleri testi, 28 Mart’ta gerçekleştirildi. KF-21 Boramae; silah sistemlerinin testlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla, Hava Kuvvetleri’nin test alanından havalanarak Güney Denizi üzerinde uçtu.

KF-21’in gövde altındaki silah istasyonlarından bulunan Meteor hava-hava füzelerinin, güvenli şekilde istasyondan ayrılabildiği görüldü. Aynı şekilde uçağın kanadında bulunan silah istasyonlarının testleri devam ediyor.

Bir diğer test edilen sistem ise, uçağın 20mm Gatling Topu oldu. Uçuş sırasında makineli silah sisteminin sürekli şekilde atış hali test edildi. Güney Koreli DAPA birimi tarafından yapılan açıklamaya göre; uçağın füze ve gatling top sistemi, sorunsuz şekilde çalıştı ve uçağa hiç bir zarar vermedi.

4.5 nesil olarak Güney Kore Hava Kuvvetleri’nde hizmete girmesi planlanan KF-21 Boramae Savaş Uçağı’nın testleri devam edecek. Uçağın şuana kadar 4 adet prototiği üretildi. Güney Kore Savunma Tedarik Programı İdaresi (DAPA), bu yılın ortalarına doğru 5. ve 6. prototipleri de uçurmayı planlıyor.



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KF-21 Boramae Savaş Uçağı Programı

KF-X olarak adlandırılan KF-21 programı, Güney Kore hükümeti tarafından yürütülen şimdiye kadarki en büyük savunma projesi olarak biliniyor.

Dördüncü nesil bir avcı uçağına kıyasla görünürlüğü çok düşük olan 4,5 nesil KF-21 Boramae uçağının geliştirilme bedeli için, Endonezya’nın da yüzde 20 katkıda bulunmayı taahhüt ettiği 8,8 trilyon won (7,1 milyar $) bütçe ayrılmış durumda.

Proje, 2015’ten 2028’e kadar 13 yıl boyunca iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama, uçağın geliştirilmesine ve 2015 ile 2026 yılları arasında havadan havaya muharebe için kabiliyetlerin geliştirilmesine odaklanıyor. Havadan karaya operasyonları yürütmek için havadan karaya atış kabiliyetleri 2026 ile 2028 yılları arasında yapılacak olan ikinci aşamada geliştirilecek.

Korea Aerospace Industries (KAI), 2032 yılına kadar Güney Kore Hava Kuvvetleri’ne 120 adet KF-21 Boramae savaş uçağı teslim etmeyi hedefliyor.

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