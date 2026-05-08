Gündem
Keyfi aidat dönemi bitti: TBMM'den fahiş artışlara neşter

Yücel Kaya
Keyfi aidat dönemi bitti: TBMM’den fahiş artışlara neşter

Milyonlarca konut sahibini ve kiracıyı yakından ilgilendiren yasa teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenlemeyle birlikte site yönetimlerinin tek başına "keyfi aidat" belirleme yetkisi elinden alınırken, artış oranlarına "yeniden değerleme" sınırı getirildi.

Yasalaşan düzenlemeyle birlikte Kat Mülkiyeti Kanunu’nda köklü değişikliklere gidildi. Artık site yöneticileri, kat malikleri kurulu onaylamadan kafasına göre avans (aidat) toplayamayacak.

  • Kurul Onayı Şartı: İşletme projesi ve toplanacak aidat miktarı mutlaka Kat Malikleri Genel Kurulu’nda onaylanacak.
  • Yeniden Değerleme Sınırı: Mevcut bir işletme projesi varsa, yeni dönem için belirlenecek geçici aidat bedeli, bir önceki yılın yeniden değerleme oranını geçemeyecek. Bu oranı aşan artışlar ancak kat malikleri kurulunun sunumuyla karara bağlanabilecek.
  • 3’te 2 Çoğunluk: Yönetim planında yapılacak değişiklikler ve geçici yönetimle ilgili kararlar için bağımsız bölüm maliklerinin 3’te 2’sinin oyu gerekecek.

Hazır betonda "ruhsatsız" satışa 500 bin TL ceza

İnşaat sektöründe denetimi artıracak maddelerin de yer aldığı kanunla, ruhsatsız veya izinsiz yapılara hazır beton sağlayanlara ağır yaptırımlar getirildi.

  • Piyasaya Arz Cezası: Ruhsatsız yapılarda kullanılmak üzere hazır betonu piyasaya arz eden veya bulunduran kişilere 500 bin lira idari para cezası kesilecek.
  • Müteahhitlik Belgesi İptali: Sahte belgeyle müteahhitlik sınıflandırma belgesi alanların ruhsatları ve belge numaraları 5 yıl süreyle iptal edilecek.

Sosyal konutlara damga vergisi istisnası

Dar gelirli vatandaşlara yönelik projeleri hızlandırmak amacıyla TOKİ projelerine vergi muafiyeti sağlandı.

  • 31 Aralık 2027’ye kadar (Cumhurbaşkanı kararıyla 3 yıl daha uzatılabilir) sosyal konut ihalelerinde alınan kararlar ve sözleşmeler damga vergisinden muaf tutulacak.
  • Tapu İşlemleri: Değerleme raporları artık bankalar ve kurumlar tarafından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne elektronik ortamda ücretsiz gönderilecek.

Çevre danışmanlığına "ceza puanı" sistemi

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları doğrultusunda Çevre Kanunu’nda da düzenleme yapıldı.

  • Yeterlik Belgesi İptali: Yükümlülüklerini yerine getirmeyen çevre danışmanlık firmalarına ceza puanı uygulanacak. 4 yıl içinde 100 puana ulaşanların belgesi 180 gün askıya alınacak, 200 puana ulaşanların belgesi ise 2 yıl süreyle iptal edilecek.
  • Para Cezaları: Çevre yönetimi hizmeti almayan veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmelere 75 bin TL ile 209 bin TL arasında değişen idari para cezaları verilecek.

Yangın güvenliği periyodik kontrole tabi

Yeni yasayla binalarda yangın güvenliği denetimleri sıkılaştırılıyor. Yapı sahipleri, binaları için periyodik yangın güvenliği kontrolü yaptırmakla yükümlü olacak. Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için en fazla 6 ay süre tanınacak; aksi halde geçerli bir yangın güvenlik raporu alınamayacak.

