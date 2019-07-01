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Kevin Durant, Brooklyn Nets'le anlaştı

- NBA ekiplerinden Brooklyn Nets, 30 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağladı

01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:13
Kevin Durant, Brooklyn Nets'le anlaştı


İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) Doğu Konferansı takımlarından Brooklyn Nets, dünyanın en iyi basketbol oyuncuları arasında gösterilen Kevin Durant ile anlaştı.

Kevin Durant, anlaşmayı Instagram hesabından duyurdu. Son 3 sezondur takımı Golden State Warriors ile iki NBA şampiyonluğu yaşayan ABD'li skorer Durant, 2017 ve 2018 yıllarında finalin en değerli oyuncusu seçilmişti.

ABD basınında çıkan haberlere göre, 30 yaşındaki Kevin Durant ile 4 yıllık anlaşma sağlayan Brooklyn Nets oyuncuya toplamda 164 milyon dolar ödeyecek.

NBA'da 12 sezon geçiren Durant, geçen sezon Batı Konferansı yarı finalinde Houston Rockets'e karşı oynanan 5. maçta sakatlamış, final serisinde Toronto Raptors'a karşı 5. maça kadar forma giyememişti.


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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:13
  1. Basketbol
  2. Brooklyn Nets
  3. Kevin Durant
  4. NBA

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