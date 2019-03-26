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Kevet Dağı nerede? Kevet Dağı özellikleri neler?

Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü PKK’nın inlerine girmeye devam ediyor. Kışın Mehmetçiğin korkusundan inlerinden başlarını çıkartamayan teröristler karakollara saldırmak için sızma girişiminde bulunuyor.16 Mart'ta PKK saldırısını püskürten üs bölgesine gitti. Sınırdan 30 kilometre derinde Kevet Dağı'nın zirvesinde Mehmetçi yine kahramanlık destanı yazdı. Peki Kevet Dağı nerede? İşte Kevet Dağı’na ilişkin detaylar.

26 Mart 2019 Salı 08:57
Kevet Dağı nerede? Kevet Dağı özellikleri neler?

Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü PKK’nın inlerine girmeye devam ediyor. Kışın Mehmetçiğin korkusundan inlerinden başlarını çıkartamayan teröristler karakollara saldırmak için sızma girişiminde bulunuyor.  16 Mart'ta PKK saldırısını püskürten üs bölgesine gitti. Sınırdan 30 kilometre derinde Kevet Dağı'nın zirvesinde Mehmetçi yine kahramanlık destanı yazdı. Peki Kevet Dağı nerede? İşte Kevet Dağı’na ilişkin detaylar.

Piyade Uzman erbaşlar Yaşar Çakır ve Taşkın Temel. 16 Mart'ta Irak'ın kuzeyinde, sınırdan 30 kilometre içerdeki Kevet Tepe'ye yapılan terörist saldırıda şehit oldular. Onlar binlerce kişinin omuzlarında son yolculuklarına uğurlanırken, silah arkadaşları zarar gören mevzileri güçlendiriyordu.

Teröristler güdümlü tanksavar füzeler, roketatarlar, havanlar kullandılar. Buna karşın başarılı olamadılar. 12 teröristi etkisiz hale getiren askerler büyük kahramanlıklarla o yoğun saldırıyı püskürttü.

Gündemdeki haberlerin ardından Kevet Dağı'nın coğrafi konumu da vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Hakuk bölgesinde yer alan Kevet Dağı konum olarak nerede? İşte Kevet Dağı ile ilgili bilgiler. 16 Mart'ta PKK saldırısı TSK tarafından geri püskürtüldü. Bununla beraber vatandaşlarda 'Kevet Dağı nerede?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Kevet Dağı'nın coğrafi konumu şöyle; Irak'ın kuzeyi Hakuk bölgesinde bulunan Kevet Dağı sınırdan 30 kilometre derinde yer almaktadır.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 08:57
  1. Kevet Dağı nerede?
  2. Kevet Dağı özellikleri neler?
  3. Kevet Dağı hangi ülkeye ait

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