Ketojenik beslenme nedir? Ketojenik gıdalar nelerdir?

Ketojenik diyetin temeli karbonhidratları önemli ölçüde sınırlayıp, yağ ve protein tüketimini artırmaya dayanıyor. Ekmek, pilav, makarna gibi karbonhidrat içeren gıdalar yerine balık, tereyağı, zeytinyağı, et vb. gıdalarla yağ ve protein miktarı artırılıyor.

Ketojenik diyette besinler listesi;

Yağ ve tereyağı (hindistan cevizi yağı, doğal tereyağ)

Fındık, fıstık, ceviz, kaju vs.

Beyaz ve kırmızı etler.

Bol lifli yeşil sebzeler ve domates.

Süt hariç tüm tam yağlı süt ürünleri.

Ketojenik diyette tüketebileceğiniz meyvelerden bazıları

Avokado

Zeytin

Hindistan Cevizi

Böğürtlen

Ahududu

Çilek

Domates

Limon

Zor ve riskli bir diyet olmasından dolayı hiçbir birey bu diyeti bir sağlık kuruluşuna danışmadan uygulamamalıdır. Diyetin yapılıp yapılamayacağına karar verilmesi, diyetin planlanması, bu süreçte yapılacak her türlü tetkik ve incelemeler doktor ve diyetisyen kontrolünde yapılmalıdır.