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Kadın - Aile Ketojenik beslenme nedir? Ketojenik gıdalar nelerdir?
Kadın - Aile

Ketojenik beslenme nedir? Ketojenik gıdalar nelerdir?

Ketojenik diyet, karbonhidrat ve protein kaynaklarının oldukça kısıtlı olduğu ve diyet içeriğinin çok büyük bir kısmının yağlardan oluştuğu diyetler olarak tanımlanabilir.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 12:10:00 - 2021-11-26 12:19:40
Ketojenik beslenme nedir? Ketojenik gıdalar nelerdir?

Ketojenik diyetin temeli karbonhidratları önemli ölçüde sınırlayıp, yağ ve protein tüketimini artırmaya dayanıyor. Ekmek, pilav, makarna gibi karbonhidrat içeren gıdalar yerine balık, tereyağı, zeytinyağı, et vb. gıdalarla yağ ve protein miktarı artırılıyor.

Ketojenik diyette besinler listesi;

  • Yağ ve tereyağı (hindistan cevizi yağı, doğal tereyağ)
  • Fındık, fıstık, ceviz, kaju vs.
  • Beyaz ve kırmızı etler.
  • Bol lifli yeşil sebzeler ve domates.
  • Süt hariç tüm tam yağlı süt ürünleri.

Ketojenik diyette tüketebileceğiniz meyvelerden bazıları

  • Avokado
  • Zeytin
  • Hindistan Cevizi
  • Böğürtlen
  • Ahududu
  • Çilek
  • Domates
  • Limon 

Zor ve riskli bir diyet olmasından dolayı hiçbir birey bu diyeti bir sağlık kuruluşuna danışmadan uygulamamalıdır. Diyetin yapılıp yapılamayacağına karar verilmesi, diyetin planlanması, bu süreçte yapılacak her türlü tetkik ve incelemeler doktor ve diyetisyen kontrolünde yapılmalıdır.

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