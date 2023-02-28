Keten tohumu kabızlığa son veriyor! Keten tohumu nasıl kullanılır İbrahim Saraçoğlu? Tavsiye edildi

Bağırsak hareketlerinin yavaş olması sebebiyle haftada üç veya daha az sayıda dışkılama durumuna kabızlık denir. Sindirim sistemi rahatsızlığı katı gıdalarla beslenmek, tuvalet ihtiyacını geciktirmek, hareketsiz yaşam ve su içme alışkanlığının olmaması kabızlığa neden olur. Özellikle kış mevsiminde sıkça karşılaşılan bir durum olarak görülen bu rahatsızlık doğal ve bitkisel yöntemlerle geçebiliyor. Kabızlığa yol açtığı bilinen bazı yiyecekleri tüketmekten kaçınmak ya da bu yiyecekleri tüketmemek gerekiyor. Kabızlıktan bol su içerek ve sağlıklı beslenerek kurtulabilirsiniz. Buna ek olarak daha çok hareket edilmeli ve lif ağırlıklı sebze, meyve, bakliyat ve tahıllardan oluşan beslenme programı hazırlanmalıdır. Sigara ve alkolden kaçınmak gerekir. Özellikle bebeklerde ve çocuklarda görülen kabızlık durumunda mideye ve sırta masajlar yapılmalıdır. Peki kabızlığa ne iyi gelir, ne keser? Anında doğal ve bitkisel çözümler ile kabızlık nasıl geçer? Şiddetli ve ağır kabızlığa ne iyi gelir? Faydaları bitmiyor keten tohumu kabızlığa iyi geliyor. İşte İbrahim Saraçoğlu'nun önerdiği keten tohumu faydaları ve kullanımı...

KETEN TOHUMU KABIZLIK İÇİN NASIL KULLANILIR?

Kabızlık neden olur? Genellikle Kişinin diyetine yeterince lif bakımından zengin meyve ve sebze almamasının sonucunda kabızlık meydana gelir.

Herkesin mutfağında olan malzemelerle hazırlanan kabızlık giderici keten tohumu kürünü dışkılama sorunu olan kişiler evde kolaylıkla deneyebilirler. İşte keten tohumu kabızlık için nasıl kullanılır sorusuna ilişkin detaylar;

Kabızlık giderici bu tarif için ihtiyacınız olan; 1 kase doğal yoğurt, 2 tane kuru erik, 2 kuru kayısı ve 2 çay kaşığı keten tohumudur.

Hazırlanışı ise şu şekildedir; Kuru erik ve kuru kayısı ufak ufak doğranır, yoğurda ilave edilir. En son 2 çay kaşığı keten tohumu eklenerek karıştırılır. Kabızlık sorununuz geçene kadar her gün hazırlanabilir ve akşam yatmadan önce tüketilebilir. Keten tohumu diğer malzemelerle birleştiğinde sindirimi kolaylaştırır ve kabızlık şikayetlerinin azalmasına yardımcı olur.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Keten Tohumunun Faydaları İbrahim Saraçoğlu Bildiriyor

*Keten tohumu, E vitamini ve Omega 3 yönünden oldukça zengin bir bitkidir.

*Kalp sağlığının genel anlamda korunması için oldukça etkilidir.

*Güçlü bir hafızaya sahip olmak için keten tohumu tüketilmelidir.

*Keten tohumu, bağırsak faaliyetlerini düzenleyerek kabızlık problemini engeller. Bu sayede fazla kilolarından kurtulmak isteyen kişilerin ilk tercihi olur. Keten tohumu dilerseniz yoğurtla karıştırarak, dilerseniz de doğrudan tüketebilirsiniz. Ara öğün olarak 1 kase yoğurt ve havanda ezilen keten tohumunu karıştırırsanız, daha uzun süre boyunca tok kalırsınız. Böylece daha az yemek yiyerek, daha az kalori almış olursunuz.

*Keten tohumunun içerisinde bolca Omega 9, Omega 6, Omega 3, lignanlar, yağ asitleri, amino asitler, kanserle savaşan antioksidanlar, suda çözünen lifler, suda çözünmez lifler, vitamin, protein ve mineral bulunur.

*Özellikle iltihaplı eklem romatizmalarının tedavisinde oldukça etkilidir.

*Kanser hastalıklarına karşı koruyucu bir ajandar. Bu sayede kanser görülme riskini büyük oranda azaltır.

Tırnakların ve saçların sağlıklı bir şekilde uzamasını sağlar.

*Ayaklar ve ellerde oluşan nasırların üzerine harici olarak uygulanabilir.

*Menopoz döneminde ortaya çıkan problemlerin giderilmesini sağlar.

*Kabızlık ile mide ve bağırsak problemlerini giderir.

*Sinir ve bağışıklık sisteminin daha kuvvetli hale gelmesini sağlar.

*Kemik yapısının güçlenmesinde etkilidir.

*Kolesterol ve kanda bulunan şeker miktarını dengeler.

*Damar ve kalp hastalıklarının oluşmasını engeller.

*Tansiyonun düşürülmesinde etkilidir.

*Romatizmal bozukluk oluşmasını engeller. Ayrıca romatizmal hastalıkların iyileştirilmesinde de etkilidir.

*Dikkat dağınıklığı ve konsantrasyon problemlerini giderir.

*Harici uygulama ile ciltte bulunan yaraların daha hızlı şekilde iyileşmesini sağlar.

*Yaşın ilerlemesi ile birlikte meydana gelen dikkat dağınıklığını giderir.

*Nasır ve benzeri problemlere kompres yaparak uygulanırsa iyileştirici etki gösterir.

*Sedef, egzama ve benzeri cilt problemlerinin tedavisinde kullanılır.

*Solunum yolu hastalığı bulunan kişilerde tedaviyi destekler.

*Ruhsal sağlığın olumlu etkilenmesi açısından oldukça yararlı bir bitkidir.

*Özel döneminde görülen sancılar için 2 tane keten tohumu tüketmek oldukça faydalı olacaktır.

Kanseri ile savaşta önemli bir silah: Keten tohumu!

Keten tohumu kesinlikle süper besindir ve vasat bir beslenmede bile meme kanserinden korunmaya yardım eder. Bir diğer ilginç sonuç, keten tohumu tüketen kadınlar 10 yıl izlendiğinde tüm sebeplere bağlı ölüm riskinde %51, meme kanseri riskinde %71 azalma görülmesidir. Keten tohumu fitoöstrojenik etkilere sahip olduğundan, östrojen reseptörü pozitif (ER +) meme kanseri olan hastalar keten tohumu kullanmamalıdır.

Keten Tohumu Zararları:

Mide bulantısı, karın bölgesinde ağrı, ishal ve benzeri yan etkilere sebep olabilir. Bu etkileri en az seviyeye düşürmek için bolca su içilmesi önerilir. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, gebelik ve emzirme döneminde bulunan kadınların keten tohumu tüketmelerini tavsiye etmemektedir. Henüz olgunlaşmamış ve ham olan tohumların tüketilmesi, sağlık için zararlı olacaktır.

Keten Tohumu Nasıl Tüketilir?

Keten tohumu, günde 2 kez (sabah ve akşam) yoğurtla karıştırılarak yenebilir. 1 kase yoğurt ve ½ tatlı kaşığı keten tohumunun karıştırılması yeterli olacaktır. Ayrıca uyumadan önce ½ tatlı kaşığı keten tohumunu çiğnedikten sonra yutmanız ve üzerine 1 su bardağı kadar su içmeniz de hayli etkili olacaktır.

Yoğurtlu keten tohumunun faydaları nelerdir?

İçeriğinde omega 3 yağ asitleri, bolca besin lifi, potasyum, magnezyum, demir, bakır ve çinko gibi mineraller barındıran keten tohumu başlı başına da oldukça faydalı bir besin ama yoğurtla bir araya geldiğinde daha da etkili bir hale geliyor ve vücuda şöyle yararları bulunuyor:

Kilo vermeye yardımcı oluyor

Yoğurtlu keten tohumu uzun süreli bir tokluk hissi sağlarken içeriğindeki birçok yararlı madde sayesinde sindirim sisteminin de sağlıkla çalışmasına destek oluyor. Tüm bu etkileri sayesinde yoğurtlu keten tohumunun en çok bilinen faydaları arasında kilo vermeyi hızlandırma, zayıflama sürecine destek olma ilk sırada yerini alıyor.

Bağırsak hareketlerinin düzenlenmesini salıyor

Hem keten tohumu hem de yoğurdun etkisiyle bu karışım, bağırsak florasının düzenlenmesine yardımcı oluyor, bağırsakların sağlığını koruyor. Düzenli olarak kullanıldığında kabızlık sorununa da çözüm olabiliyor.

Vücudu toksinlerden arındırıyor

Yoğurtlu keten tohumu güçlü antioksidan özellikler gösteriyor, bu sayede vücudu toksinlerden arındırıyor.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek oluyor

Güçlü antioksidan özellikler göstermesi sayesinde yoğurtlu keten tohumu vücudun hastalıklara karşı direncini artırıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Tansiyonun dengelenmesine yardımcı oluyor

Yine antioksidan etkileri sayesinde kan dolaşımına iyi gelen yoğurtlu keten tohumu karışımı, bu sayede uzun vadede tansiyonun dengelenmesine de yardımcı oluyor.

Metabolizmayı hızlandırıyor

Vücuda enerji veriyor, bu sayede daha zinde ve enerjik hissetmenizi sağlarken metabolizmayı hızlandırıyor.

Doğal bir iltihap önleyici etkisi gösteriyor

Bu karışım antienflamatuar özellikler göstererek iltihap önleyici bir etki oluşturuyor, var olan iltihaplanmaların ise daha kısa sürede iyileşmesine yardımcı oluyor.

Ödem, şişkinlik gibi sorunlara iyi geliyor

Hem antienflamatuar özellikler gösterdiğinden hem de sindirim sistemine ve bağırsaklara iyi geldiğinden ödem, şişkinlik, gaz gibi sıkça yaşanabilen sorunlara iyi geliyor.

Keten Tohumu Yoğurt Nasıl Hazırlanır?

Keten tohumu yoğurt kürünü hazırlamak için yapmanız gereken tek şey 1 kase yoğurt ile 1 tatlı kaşığı keten tohumunu karıştırarak düzenli olarak tüketmek. Dilerseniz yulaf ezmesi keten tohumu yoğurt karışımı da hazırlayabilirsiniz.

Soğuk sıkım keten tohumu yağı: Soğuk pres keten tohumu yağı ne işe yarar?



Düşük miktarda doymuş yağ asidi, yüksek oranda potasyum, magnezyum, çinko, sodyum, kalsiyum, E vitamini ve folik asit içeren keten tohumu yağı kalp hastalığı, şeker hastalığı, yüksek tansiyon gibi kronik hastalıkların tedavisine yardımcı olur.

türkiye'de keten üretimi: Türkiye, 1960'larda dünyanın en büyük 10 keten üreticisinden biriydi. Ancak günümüzde, bu bitkinin üretimi neredeyse hiç yapılmıyor. Döngü Kooperatifi'nin hayata geçirdiği keten projesi kapsamında ilk liflik keten tohumları olan “Efe ve Cemre”, toprakla buluştu ve ilk hasat yapıldı.

Keten nerede yetişir?

Dünya'da keten üretiminde ilk sırayı Rusya ve ikinci sırayı Polonya alır. Memleketimizde bazı keten türleri tabii olarak yetişir. Türkiye'de Batı, İç Anadolu ve Karadeniz'de daha fazla olmak üzere Anadolu'nun çoğu yeridir.