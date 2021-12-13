Kestaneye talep yoğun

Türkiye’den dünyanın dört bir yanına kestane gönderiliyor. İlk 11 ayda ihracatın yüzde 78.8 artarak 23 milyon 676 bin dolara ulaşması da yüzleri güldürüyor. İhracatın büyük bölümü İtalya’ya yapılırken Almanya ve Hollanda da önde gelen pazarlar konumunda.

Kalite fiyatlara yansıyor

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Kestanemizin kalitesi ihracat rakamlarına olumlu yansıyor. 2020 yılında tonunu 2 bin 560 dolara ihraç ettiğimiz ürünümüzde bu yıl fiyat 3 bin 490 dolara yükseldi. Hem üreticimizin hem ihracatçımızın yüzünün güldüğü bir sezon yaşıyoruz” dedi.

Aydın Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu da incirden sonra kestanenin kentin önemli geçim kaynağı olduğunu söyledi. Sezon başında kuraklıktan dolayı üreticinin endişeli olduğunu aktaran Kendirlioğlu, “Çiftçimizin 2021 sezonu için gerçekten yüzü gülüyor. Fiyatlarımız çok güzel. Kilogram fiyatı 40-50 lira civarında. Verim de kuraklıktan çok etkilenmedi” diye konuştu.