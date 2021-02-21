Kestaneli mantar sote tarifi | Kestaneli mantar sote nasıl yapılır?
Kış aylarının vazgeçilmezi olan kestanenin yemek tariflerinin içinde olması yemekleri bir başka lezzetli yapıyor. Kestane ve mantarın bir araya geldiği bu tarifin hazırlanışı oldukça pratik. Bunun üzerine kestaneli mantar sotenin nasıl yapıldığı merak edilmeye başlandı. Peki, kestaneli mantar sote nasıl yapılır? Kestaneli mantar sote tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?
Kestaneli mantar sote tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;
3 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 tane kuru soğan (piyazlık doğranmış şeklinde), 400 gram kestane mantarı, 3 diş sarımsak (dilimlenmiş şekilde), 6 dal taze kekik, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 15 tane kestane (pişmiş ve soyulmuş şekilde), 3 yemek kaşığı soya sosu
Kestaneli mantar sote nasıl yapılır?
Öncelikle bir tavada sıvı yağı ve tereyağını kızdırmanız gerekir. Daha sonra piyazlık doğranmış soğanları da ilave edip kavurmaya başlayın.
Kavrulan soğanların üzerine kestane mantarlarını da ilave edin ve suyunu salıp çekene kadar kavurmaya devam etmelisiniz.
Daha sonra dilimlenmiş sarımsakları, 5-6 dal taze kekiği, tuzu, karabiberi de ilave edip karıştırmaya devam edin.
Son olarak kestaneleri ve soya sosunu koyup 3-4 dakika ocakta çevirmelisiniz. Ardından ocaktan alıp sıcak olarak sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Afiyet olsun…