Kestaneli mantar sote tarifi | Kestaneli mantar sote nasıl yapılır?

Kış aylarının vazgeçilmezi olan kestanenin yemek tariflerinin içinde olması yemekleri bir başka lezzetli yapıyor. Kestane ve mantarın bir araya geldiği bu tarifin hazırlanışı oldukça pratik. Bunun üzerine kestaneli mantar sotenin nasıl yapıldığı merak edilmeye başlandı. Peki, kestaneli mantar sote nasıl yapılır? Kestaneli mantar sote tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?