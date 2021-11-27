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Kadın - Aile Kestane nedir, faydaları nelerdir? Kestane nasıl pişirilir?
Kadın - Aile

Kestane nedir, faydaları nelerdir? Kestane nasıl pişirilir?

Kestane deyip geçmeyin! Ateşi düşürüyor, depresyonu ve stresi önlüyor, kansızlığa iyi geliyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 16:43:00 - 2021-11-27 17:24:15
Kestane nedir, faydaları nelerdir? Kestane nasıl pişirilir?

Kış yorgunluğunun yanı sıra zihinsel yorgunluğunda yaşandığı bu günlerde, sokakta, markette karşımıza çıkan ve tat ve kokusu ile iştah kabartan kestanenin yorgunluğa ve hastalıklara karşı faydaları nelerdir, nasıl tüketmek gerekir?

Kestanenin faydaları

  • Yüksek ateşi düşürmeye yardımcıdır.
  • Sakinleştirici özelliği ile stres ve depresyon gibi sorunların önüne geçer.
  • Hücrelerin erken yaşlanmasını engeller.
  • Detoks özelliği vardır.
  • Vücudu toksinlerden arındırır.
  • Yüksek miktarda selenyum ve B1, B2, E vitaminleri içerir.
  • Mide hastalıklarını hafifletir.

Kestane balının faydaları nelerdir?

Kestane balı, bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor, bu sayede vücudun hastalıklara karşı direncini artırıyor. Özellikle kış hastalıkları diyebileceğimiz grip, nezle, soğuk algınlığı gibi sorunlara hızlıca çözüm oluyor. Bitmek bilmeyen öksürüğün kesilmesini sağlıyor, balgam söktürücü bir etki gösteriyor.

Kestane fırında nasıl pişirilir

Kestaneleri fırın tepsisi içine sırayla dizin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırına verin. Kestanelerin kabukları açılana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Fırında kestane kebap piştikten sonra ılık ya da sıcak olarak servis edebilirsiniz.

Kestane ve kestane ağacı hakkında bilgiler

Ülkemizin birçok yerinde de yetiştirilen kestane ağacı daha çok Akdeniz ve çevresinde yetiştirilmektedir. Dikenli veya çengelli dikenli küre şeklinde olan, nişasta bakımından da zengin olan meyve ağacıdır.

Ülkemizde de Bursa'da yetiştirilen kestaneler oldukça ünlüdür. Yemiş ve yabani olarak yetiştirilen kestaneler bulunmaktadır. Yabani olarak yetiştirilmiş kestanelerin boyları 20 ile 30 metre arasına kadar yükselir.

Kafkas kestane şekeri

Kestane şekeri, kestane ve şekerli şerbet karışımı bir tatlı. Bursa'nın meşhur tatlılarından bir tanesidir. Kestane şekeri Bursa ili sınırları içindeki Uludağ'da yetişen kestanelerden yapılmaktadır. Kestane şekeri haşlanmış kestane soyulduktan sonra tülbentlere bağlanarak kaynayan şerbet içine batırılarak yapılır.

Evde kestane nasıl pişirilir

Kestane fırında pişirilebilen bir yiyecektir. Fırında kestane pişirmek için güzelce yıkadığınız kestanelerin üzerine çizik atınız. Fırın tepsisine dizerek yaklaşık 20 dakika boyunca kestanelerinizi pişiriniz. Fırında kestane pişirme işlemi için fırın sıcaklığı 170 ile 205 derece arasında olmalıdır.

Kestaneli pilav tarifi Nasıl yapılır?

Kestaneleri ızgarada veya fırında 20–25 dakika pişirin ve kabuklarını soyun. Pirinçleri 30 dakika kadar aynı miktar sıcak suyun içinde bekletin, süzün ve iyice soğuk su ile yıkayın. Daha sonra bir tencereye tereyağı, zeytinyağı ve kestaneleri koyun

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