Kestane ile nasıl saç boyanır?

Kestane, lif içeriği sayesinde oldukça sağlıklı bir besindir. Vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin olan kestanenin kabuğunun da insan sağlığına pek çok faydası vardır. Kestane kabuğunu haşlayıp, suyunu içerek faydalarından yararlanabilirsiniz. Ayrıca kestane kabuğu ile saç boyamak da mümkün. İşte ayrıntılar...

KESTANE KABUĞUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Kansızlığa iyi gelir, kan dolaşımını hızlandırır ve varis oluşumunu engeller.

Beyinsel ve fiziksel yorgunluğa iyi gelir.

Kestane kabuğunun 100 gramında yeteri kadar C vitamini vardır, bağışıklığı güçlendirir.

Kestane kabuğunun suyunun ateş düşürücü özelliği vardır.

İştahsız çocuklar için, kestane kabuğu püre haline getirilip, bal ekleyerek yedirilebilir.

Kestane kabuğu cinsel gücü arttırır.

Hastaların iyileşmelerini hızlandırır.

Kandaki kolesterol oranını düşürür.

Kestane kabuğu saç sağlığı için de oldukça etkili bir yöntemdir.

Saçların daha canlı olmasını isterseniz, yaklaşık 100 gram kestane kabuğunu suda kaynatın. Süzüp, ılık hale getirilen kestane kabuğu suyu ile saçlarınızı yıkayın. Bir saat bekledikten sonra saçlarınızı durulayın. Kestane kabuğu suyu saçlarımızın daha canlı görünmesi sağlamanın yan sıra hoş bir kızıl yansıması elde etmenizi sağlar.

KESTANENİN YEŞİL KABUĞU İLE SAÇ BOYAMA

Saçlarınızı kestane rengine boyamak için evde doğal saç boyası yapabilirsiniz.

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı toz şap

1 yemek kaşığı cevizin taze yeşil kabuğu

4 yemek kaşığı su

Tüm malzemeleri kısık ateşte 15 dakika kaynatın. Karışım ılıdıktan sonra süzün ve saç boyası fırçası yardımıyla saçınıza uygulayın. 40 dakika beklettikten sonra yıkayın.