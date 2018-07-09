Kestane balının faydaları nelerdir?

Kestane balının en önemli özelliği tamamen doğal olmasıdır. Kestane ağaçlarının çiçek açmasının ardından ağaçlara herhangi bir ilaç atılmamasından dolayı, kestane ballarında da herhangi bir ilaç kalıntısına rastlamak mümkün olmaz. Ancak üretiminin kısıtlı olmasından dolayı kestane balının fiyatı, çiçek balı fiyatına göre en az 2-3 kat civarında daha fazladır.

Kestane balı buruk tadından ve kuvvetli besin içeriğinden dolayı genellikle diğer çiçek balları gibi kahvaltılık olarak tüketilmez. Kestane balının faydalarından yararlanmak için günde 1-2 tatlı kaşığı kadar tüketilmesi yeterli olur.

Ancak uzmanlar, baş dönmesi ve başka birtakım problemlere yol açtığı için kestane balının fazla tüketilmesini önermezler. Kestane balının tüketilmesi için en uygun yöntem ise sabah aç karına balın ılık suya 1 tatlı kaşığı karıştırılarak tüketilmesidir.

Tadındaki burukluktan dolayı kestane balını tüketmekte zorlananlar ise balın tadındaki bu burukluğu gidermek için balı yoğurt veya süt ile tüketmeyi tercih edebilirler. Şimdi bu şifa deposunun sağlığımıza ne gibi faydaları olduğuna bir göz atalım.

KESTANE BALININ FAYDALARI :

Kestane balı öksürük, astım, bronşit ve nefes darlığı başta olmak üzere üst solunum yolları enfeksiyonlarının tedavisinde önemli rol oynar.

İçerdiği vitaminlerle bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun hastalıklara karşı daha dirençli olmasını sağlar.

İçerdiği etken maddelerden kaynaklanan antioksidan özelliği sayesinde kestane balı kansere karşı da koruyucudur.

Yüksek miktarda potasyum içeriği ile kasların güçlenmesine ve kas rahatsızlıklarının giderilmesine yardımcı olur.

Kan dolaşımının düzenlenmesine yardımcı olur.

Mide ve karaciğer yorgunluğunu giderir.

Hazmı kolaylaştırır, kabızlığı önler ve bağırsaktaki gaz problemlerine karşı da etkilidir.

Ağız yaralarının iyileştirir.

Vücuttaki ağrıları ve sancıları gidermeye yardımcı olur, halsizliği giderir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.