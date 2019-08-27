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Keşmirli liderden direniş çağrısı

Ev hapsinde tutulan Keşmirli lider Seyyid Ali Gilani, Cammu Keşmir’de yaşayan halka Hindistan yönetimine karşı direnişi sürdürme çağrısında bulundu. “Şimdi eylem zamanı” diyen Gilani, Pakistan’a ve İslam ümmetine bu kritik dönemde kuşatma altındaki Keşmir’e yardımda bulunmalarını istedi.

27 Ağustos 2019 Salı 09:57
Keşmirli liderden direniş çağrısı

Keşmirli direnişçi lider Seyyid Ali Gilani, Cammu Keşmir'de yaşayan halka "bu kritik anda" Hindistan yönetimine karşı direnişi sürdürme çağrısında bulundu. Tüm Partiler Hürriyet Konferansı'nın (APHC) 92 yaşındaki lideri Gilani, Cammu Keşmir'de yaşanan son gelişmelerle ilgili beş maddeden oluşan bir program açıklayarak Keşmirlileri, "ikamet ettikleri bölgelerde barışçıl gösteriler yapmaya" davet etti. 

Ev hapsinde tutulan Gilani, "Hindistan silahlı kuvvetleri yine de toplantılarımıza saldırırsa, muhtemel can ve mal kayıplarının tüm sorumluluğu üzerlerinde kalacaktır. Dünya eylemlerine tanıklık edecektir" ifadesini kullandı.

Hükümet için çalışanlar ve polise, "kendi halklarına baskıda el ele yürüseler de Hindistan devletinin onlara güvenmediğini farkına varmaları" çağrısında bulunan Gilani, "Cammu Keşmir polisi silahsızlandırıldı, tüm komuta Hindistan ordusu ve paramilislere verildi. Bu küçük düşürme bile onlarda karşı koyma ve protesto gerekliliği uyandıramıyor ise muhtemelen hiçbir şey uyandırmayacaktır" diye konuştu.

Zulmü dünyaya anlatın

Hindistan dışında yaşayan Keşmirlilerden "tüm dünyada Keşmir halkının elçileri gibi davranarak direniş mücadelesinde yer almalarını", dünyanın başka yerlerinde mücadele veren milletlerle temas etmelerini ve dayanışma göstermelerini isteyen Gilani, "Hindistan devletinin zulmüne, baskısına dikkati çekmek için yaşadıkları deneyimleri ve Keşmir'in tarihçesine ilişkin bilgilerini kullanmalılar" dedi.

Pakistan’a çağrı

Seyyid Ali Gilani, Pakistan'a ve İslam ümmetine de bu kritik dönemde kuşatma altındaki Keşmirlilere yardımda bulunmaları çağrısı yaptı.

Pakistan'ın "Keşmir meselesinde önemli bir taraf, şimdi de birlik ve eylem zamanı olduğunu" dile getiren Gilani, "Bugün yine sözde faydacılığa yataklık ederseniz ve kararlı davranmakta başarısız olursanız ne tarih ne de gelecek nesiller sizi affeder. Siyasi ve diplomatik girişimlerinizi en yüksek seviyeye yükseltmeyi sürdürmeli, tüm gücünüzle ve kararlılıkla Hindistan işgali aldatmacasına yanıt vermelisiniz" ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 09:57
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