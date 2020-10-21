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Aktüel Keşmirli genç BM'deki Gençlik Forumu'nda Hindistan'ın hak ihlallerini anlattı
Aktüel

Keşmirli genç BM'deki Gençlik Forumu'nda Hindistan'ın hak ihlallerini anlattı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 20:20:38 -
Keşmirli genç BM'deki Gençlik Forumu'nda Hindistan'ın hak ihlallerini anlattı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinden Ali Ziyad isimli genç delege, BM forumunda, geçen sene ağustos ayından beri Keşmir'de ''13 bin gencin hapsedildiğini ve işkence gördüğünü'' anlattı.

Birleşmiş Milletlerde düzenlenen ''Gençlik Forumu''na video konferans ile katılan Ziyad, Hindistan güvenlik güçlerinin Keşmir'deki hak ihlallerine dikkati çekti.

Geçen sene ağustos ayından beri Keşmir'de ''13 bin gencin hapsedildiğini ve işkence gördüğünü'' ifade eden Ali Ziyad, Hindistan güvenlik güçlerinin protestoculara karşı silah kullandığını da belirtti.

Hindistan ordusunu Keşmir'de ''evleri ve köyleri yıkmakla ve savaş suçu işlemekle'' suçlayan Ziyad, uluslararası topluma Cammu Keşmir'de barışçıl bir çözüm için daha etkili rol oynamaları çağrısı da yaptı.

- Cammu Keşmir'in özel statüsü geçen sene kaldırılmıştı

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da kabul ettiği anayasa değişikliğiyle Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı "Birlik Toprağı"na ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

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