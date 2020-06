Keşmir'in dramı "Kashmir Is My Name" şarkısıyla dünyaya duyurulacak

İSTANBUL (AA) - AİŞE HÜMEYRA BULOVALI - Yaklaşık 73 yıldır Hindistan ile Pakistan arasında en büyük anlaşmazlığın yaşandığı ve iki ülkenin 4 kez savaşa girdiği bölge olan Keşmir'in dramı, dünyaya "Kashmir Is My Name" adlı şarkıyla duyurulacak.

Nüfusunun çoğunluğu Müslümanlardan oluşan ve İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana devam eden özel statüsü Hindistan tarafından 5 Ağustos 2019'da kaldırılan bölgede yaşananlar, ABD'li şarkıcı Della Miles'ın sesiyle yankı bulacak.

Bölgede geçen yıldan bu yana daha da kötüleşen şartlar altındaki Keşmir'de iletişim ve ilaca erişimin olmamasının yanı sıra hastaneler çalışmıyor, insanlar su ve yiyecek bulmakta zorluk çekiyor.

- "Bu zulme kayıtsız kalmak elbette düşünülemez"

AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu'nun projelendirdiği, Turgay Evren'in sözlerini yazdığı "Kashmir Is My Name" şarkısı da Keşmir'de yaşananları dünyaya duyurmak adına dijital platformlarda paylaşılıyor.

Paylaşımın ardından Pakistan'ın yanı sıra uluslararası medyada da yankı bulan projeye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Babuşcu, Keşmir'in 1947'de İngiltere'nin Hindistan'dan çekilirken arkasında bıraktığı bir oyun olduğuna işaret ederek, "Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir, Pakistan'a bağlanmak isteyince dönemin prensi Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Mazlum Keşmir halkı buna karşı çıktı ve yüzlerce Müslüman'ın katledildiği bir süreç yaşandı." dedi.

Babuşcu, 1948'de ise Birleşmiş Milletler'in Keşmir halkının kaderini kendi tayin etmesine karar verdiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bu karar hiç uygulanamadı. Pakistan ile Hindistan arasında süre gelen savaşlarla Keşmir halkı, Hindistan zulmü altında yaşayageldi. 5 Ağustos 2019'da ise Hindistan, bölgenin özel statüsünü ortadan kaldıran bir karar aldı. Durum daha da kötüleşti. Hindistan'ın işgali altındaki Keşmir'de iletişim yok. İnsanlar evlerinde hapis. İlaca erişim yok. Hastaneler çalışmıyor. İşkence ve katliamlarla dolu bir dram yaşanıyor. Bir milletvekili, bir siyasetçi, bir Müslüman kimlik olarak bu zulme kayıtsız kalmak elbette düşünülemez. Ben öteden beri bu tür zulümlerle, mağdur olmuş coğrafyalarla hep ilgili oldum."

- "Mazlumların, sesini bir nebze de olsa duyurabiliriz hassasiyetiyle bu çalışmayı yaptık"

Daha önce de Kudüs'le ilgili benzer bir çalışmaya imza attıklarını dile getiren Babuşcu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür' sözü de bu zulüm odaklarına karşı bir haykırıştı. Onunla ilgili de benzer bir çalışma yapmıştım. Bu defa Keşmir konusunda, özellikle dünyanın bu salgınla boğuştuğu bir süreçte Keşmir çok daha unutulmuş, terkedilmiş... Bu anlamda mazlumların, Müslüman kardeşlerimizin sesini bir nebze de olsa duyurabiliriz hassasiyetiyle bu çalışmayı yaptık." diye konuştu.

Aziz Babuşcu, şarkının sözlerini Turgay Evren'in, müziğini ise Ali Tolga Demirtaş'ın hazırladığını aktararak, "Seslendirmesini ABD'li şarkıcı Della Miles'ın yaptığı bu projeyi ve diğer bu tarz çalışmalarımızı da aynı ekiple yapmıştık. Şimdi Doğu Türkistan ile ilgili benzer bir projeyi hazırlıyoruz. Umarım bu projemiz Keşmir'deki Müslüman halkın uğradığı zulüm işkence ve katliamlardan dünyanın haberdar olmasına bir katkı sağlamış olur." ifadelerini kullandı.

- "Bu tarz projeleri kabul etmemin tek nedeni mazlumların yanında olmaktır"

Şarkıyı seslendiren Della Miles ise böyle bir projede yer almaktan dolayı mutluluk ve onur duyduğunu söyleyerek, "Şu anda Çin'in Doğu Türkistan'da Müslümanlara yaptığı zulmün yanı sıra dünyada zalimler tarafından mazlumlara yapılan tüm zulümler bizi her zaman çok etkiliyor. Dolayısıyla yaşanan acıları dünyaya duyurabilmek için, bize verilen bunun gibi tüm teklifleri her fırsatta değerlendiriyoruz." dedi.

Miles, şarkının kayıtları için 2 günlüğüne Muğla'daki evinden İstanbul'a geldiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu tarz projeleri kabul etmemin tek nedeni aslında dünyadaki tüm zalimlere karşı durarak, mazlumların yanında olmaktır. Bu duygularla İstanbul'a gelerek, kayıtlara iştirak ettim. İşin içinde zaten maddiyat gözetilmiyor. Bundan sonra Keşmir'in dışında başka projelerle de ilgili yapacağımız her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Amacım insanlara bu duyguların ne kadar değerli olduğunu her zaman anlatabilmektir."

YouTube'da ATD Productions'un hesabında yayımlanan şarkının Türkçe sözleri ise şöyle:

"Hangi hikayeyi anlatabilirim ki /Hangi acıyı burada satabilirim ki / Her günüm birbirinin hep aynı/ Utançtır sadece payıma düşen/ Keşmir benim adım/ Tekrar ve tekrar katliam/ Keşmir, ölüm benim namım/ İşkence ve hiç bitmeyen zulüm/ Hangi şiiri yazabilirim ki/ Hangi göz yaşını anlatabilirim ki/ Acı çekmektir benim tek görüntüm/ Onurum içindir tüm dövüşüm/ Keşmir, benim adım/ Tekrar ve tekrar katliam/ Keşmir, ölüm benim namım/ İşkence ve hiç bitmeyen zulüm"