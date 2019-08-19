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Keşmir yeni Filistin

Pakistan Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Keşmir bölgesindeki son durumu Akit’e değerlendirdi. Irkçı Mondi yönetimindeki Hindistan'ın İsrail gibi işgalci politika izlediğini vurgulayan Şahin "Keşmir Asya'nın Filistin'i, Hindistan ise Asya'nın İsrail'i oluşturmuştur." dedi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:10
Keşmir yeni Filistin

 HASAN TÜRKMEN  ANKARA 

Geçtiğimiz günlerde Pakistan Devlet Nişanı alan, Pakistan Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Keşmir bölgesindeki son durumu Akit’e değerlendirdi.

Hindistan’ın Keşmir’de zulüm ve baskılarını sürdürdüğünü ifade eden Ali Şahin, “Cammu Keşmir bölgesinde yaşayan müslümanlar, Hindistan’ın işgali altında. Bugün gelinen noktada ise maalesef zulmün ve baskının dozu zirve yapmış durumda” dedi.

Hindistan’ın İsrail gibi işgalci politika izlediğini vurgulayan Şahin, “Irkçı Modi iktidarının 370. Madde adımıyla Keşmir’in özel statüsü ortadan kalkmış ve bu adımla Keşmir Asya’nın Filistin’i, Hindistan ise Asya’nın İsraili konumuna gelmiştir. Hindistan, Keşmir bölgesini topraklarına katmanın çabası içerisinde” ifadelerini kullandı.

“Yine İngiliz üretimi kriz ve istikrarsızlık coğrafyası”

İngilizlerin sömürü coğrafyasında yine kalıcı kriz ve çatışma coğrafyası bıraktığını vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

Keşmir, İngiliz işgali sonrası Hindistan yarımadasında yaşanan ayrışmanın, bölünmenin tamamlanmamış bir parçasıdır. Diğer bir deyişle klasik bir İngiliz üretimi kriz ve istikrarsızlık coğrafyası. İngilizler, çekildikleri her sömürü coğrafyasında kalıcı kriz ve çatışma coğrafyası bırakarak sömürülerini farklı boyutlarda devam ettirirler. Filistin ve Kıbrıs, Keşmir gibi benzer İngiliz projeleridir ve bu krizler bölgesel istikrarsızlık üretmektedirler. Keşmir halkı çok basit Birleşmiş Milletler’in almış olduğu ve Hindistan”ın önce kabul edip sonra vazgeçtiği ‘kendi geleceğini kendisi tayin etme’ noktasında bir plebisit istemektedir. Ve mücadeleyi 1948 yılından bu yana kararlı bir şekilde devam ettirmektedir.


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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:10
  1. Gaziantep
  2. Ali Şahin
  3. Keşmir bölgesi
  4. Keşmir
  5. AK Parti

YORUM YAZ

  • hsyn2802hsyn280252 dk önce
    Maalesef filistin olsa iyi mayanmar gibi olacak mayanmar.
  • ................53 dk önce
    Rabbimiz o putperest hintlileri zamanı gelince elbet cezalandıracaktır takdir Herşeyi bilen kudret sahibi Rabbime aittir. Kalbimiz müslüman Pakistanlı kardeşlerimizle. Rabbım onlara yardım etsin. Rabbım sınavımızı kolaylaştır...Aminn.

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