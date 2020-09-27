Keşke zamanında gitseydim! Entübe babasına hasret kalan hemşireden duygulandıran uyarı

Babasını çok titiz, sağlığına dikkat eden, kronik hastalığı olmayan biri olarak tarif eden Sungur, şöyle konuştu: "7 ay annemin babamın yanına hiç gitmedim. Ama keşke gitseymişim. 30 gündür yoğun bakımda yattı. 12 gündür de entübe. Babam karantinada kalanların ihtiyaçlarını 7 gün 24 saat karşıladı. Muhtemelen de burada bulaştı hastalık. İnsanların dikkat etmelerini istiyoruz. En temiz, en titiz insanlar burada yatıyorsa bir gün kendileri de burada olabilir."