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Aktüel Keşke zamanında gitseydim! Entübe babasına hasret kalan hemşireden duygulandıran uyarı
Aktüel

Keşke zamanında gitseydim! Entübe babasına hasret kalan hemşireden duygulandıran uyarı

Kayseri Şehir Hastanesi Pandemi Yoğun Bakımda hemşire olarak görev yapan Asuman Sungur, 7 aydır Kovid-19 bulaştırma korkusuyla göremediği 66 yaşındaki babasının hastalığa yakalanmasının üzüntüsünü yaşıyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 12:24:00 -
Keşke zamanında gitseydim! Entübe babasına hasret kalan hemşireden duygulandıran uyarı

Babasını çok titiz, sağlığına dikkat eden, kronik hastalığı olmayan biri olarak tarif eden Sungur, şöyle konuştu: "7 ay annemin babamın yanına hiç gitmedim. Ama keşke gitseymişim. 30 gündür yoğun bakımda yattı. 12 gündür de entübe. Babam karantinada kalanların ihtiyaçlarını 7 gün 24 saat karşıladı. Muhtemelen de burada bulaştı hastalık. İnsanların dikkat etmelerini istiyoruz. En temiz, en titiz insanlar burada yatıyorsa bir gün kendileri de burada olabilir."

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