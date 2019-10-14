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Keşfettiği pire türlerine kızlarının adını verdi

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 5 pire türü tespit eden Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Adem Keskin, 2 pire türüne kızlarının adını verdi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 12:02
Keşfettiği pire türlerine kızlarının adını verdi

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 5 pire türü tespit eden Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden Öğretim Görevlisi Adem Keskin, 2 pire türüne kızlarının adını verdi.

Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Adem Keskin, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde pire türleri üzerine yaptığı bilimsel araştırmada 2 farklı cinse ait 4 yeni tür ve 1 yeni alt tür keşfetti.

Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bulunduğu konum ve sahip olduğu habitat çeşitliği nedeniyle çok sayıda canlı türüne ev sahipliği yaptığını söyledi.

Bu canlılar içerisinde özellikle kene, bit ve pire gibi parazit canlıların çeşitli hastalık etkenlerinin insanlara ve hayvanlara nakledilmesinde rol oynadığı için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Keskin, "Dünya genelinde yaklaşık 2 bin 700 pire türü bulunmaktadır. Yaptığımız çalışmalarla, ülkemizde 122 pire türünün bulunduğunu tespit ettik. 2019 yılı içerisinde, daha önce ülkemizde varlığı bilinmeyen 2 farklı pire türünün ülkemizde varlığını tespit ettik. Yine 2019 yılı içerisinde dünya literatüründe daha önce yer almayan Palaeopsylla cinsine ait 2 yeni tür, Ctenophthalmus cinsine ait 2 yeni tür ve 1 yeni alt tür tanımladık." diye konuştu.

"Palaeopsylla aysenurae" ve "Ctenophthalmus beyzanurae"

Yaptığı çalışmalar sonucu tespit ettiği pire türlerine kızlarının adını verdiğini anlatan Keskin, şöyle devam etti:

"Palaeopsylla cinsine ait yeni türlerden ilkine büyük kızıma atfen 'Palaeopsylla aysenurae' olarak ismini verdik. Diğerini ise ortak bilimsel çalışmalar yaptığımız, Fransa Rennes Üniversitesi Tıp Fakültesinden bilim insanı Prof. Dr. Jean-Claude Beaucournu'ya atfen 'Palaeopsylla beaucournui' ismini verdik. Ctenophthalmus cinsine ait yeni türlerden ilki küçük kızımın ismine atfen 'Ctenophthalmus beyzanurae' adını aldı. İkinci yeni türe ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden Türkiye memelileri üzerine yaptığı akademik çalışmalar ile tanınan ve pire örneklerinin toplanmasını sağlayan Prof. Dr. Haluk Kefelioğlu hocamıza atfen 'Ctenophthalmus kefelioglui' ismini verdik. Son örneğimize ise yaşadığımız kadim coğrafyamız Anadolu’ya atfen 'Ctenophthalmus teres anatolicus' adını koyduk."

Bilim dünyasına tanıtıldı

Keşfedilen yeni türlerin böcek bilimi alanında önemli dergiler arasında yer alan "Zootaxa" ve "Journal of Medical Entomology" isimli dergilerde yayımlanarak bilim dünyasına tanıtıldığına söyleyen Keskin, "Ayrıca yeni türlerden birine ait olan ve tarafımızca çekilen bir pire fotoğrafı, Oxford Üniversitesi Yayınları tarafından basılan 'Journal of Medical Entomology' isimli dergisinin ilgili sayına kapak fotoğrafı seçildi. Ülkemiz faunasına ve dünya literatürüne yeni türler tanıttığımız için oldukça mutluyuz. Ülkemiz hayvan çeşitliliği açısından oldukça zengin, yapacağımız bilimsel çalışmalarla yeni pire türlerini tanımlayacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 12:02
  1. Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Adem Keskin
  2. Tokat
  3. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
  4. Türkiye
  5. Anadolu Ajansı

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