Keser döndü sap döndü! İslam’a saldıran İlyas Salman’a ibretlik ders

Yaptığı İslam karşıtı açıklamalarıyla tanınan ve ateist olduğunu açıklayan İlyas Salman isimli sözde sanatçı, toplumun inancına saygı duymadığını defalarca dolaylı da olsa ifade etti. Gelen tepkilerin ardından büyük ders alan Salman, inançlara saygılı olunması gerektiğini söyleyerek, inançsızlığına saygı duyulmasını istedi.

İlyas Salman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybeden oyuncu Civan Canova için, "Sınıftayken civandın, hala civan olarak gittin. Işıklar içinde uyu." ifadelerini kullandı.

İlyas Salman'ın bu paylaşımının altına, "Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, gibi sözler söylemek zorlarına gidiyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

İlyas Salman, "Ölen arkadaşımı kendimce andım diye o kadar kötü şeyler yazılmış ki. İnanca saygı önemli tabii, peki tüm inançlara saygı?" diye yazarak saygı görmek istediğini söyledi.

Salman'a, "Saygı göster, saygı gör" yorumu yapıldı.