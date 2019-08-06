0553 313 94 23

Keşan’da yılın ilk ayçiçeği 5.06 TL’den alıcı buldu

Edirne’nin Keşan ilçesinde yeni sezonun ilk ayçiçeği, Keşan Ticaret Borsası’nda temsili olarak gerçekleştirilen açık arttırma ile 5.

06 Ağustos 2019 Salı 13:11
Keşan’da yılın ilk ayçiçeği 5.06 TL’den alıcı buldu

Edirne’nin Keşan ilçesinde yeni sezonun ilk ayçiçeği, Keşan Ticaret Borsası’nda temsili olarak gerçekleştirilen açık arttırma ile 5.06 TL’den alıcı buldu.


Orhaniye köyünden üretici Hüseyin Karataş tarafından getirilen, 6.1 nem, 44.7 hektolitre ve 41.5 yağ değerlerine sahip ayçiçeği, oldukça çekişmeli geçen açık arttırma sonrasında Hüseyin Beşer tarafından kilogramı 5.06 TL’den satın alındı. Açık artırma ile ilgili konuşan Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz, “Bugün burada yapılan salon satışındaki amaç üreticiyi teşvik etmek, satışların model olmasını ve değerlere göre alıcı ve satıcıyı bir araya getirip ürünün gerçek fiyat üzerinden satılmasını sağlamaktır.” dedi. Üretimdeki beklentilerini belirten Kaymaz, şunları kaydetti:


“Bu yıl herkes için güzel seyrediyor. İnşallah harman sonu da aynı şekilde üreticilerimiz doğal afetlerden en az şekilde etkilenerek, ürünlerini iyi bir şekilde toplamaları da nasip olur. 2019 yılı Ayçiçek sezonunun ülkemize, bölgemize, üreticimize ve sanayicimize hayırlı olmasını diliyorum.”


Ürününü 5.06 TL’den satan üretici Hüseyin Karataş aldığı fiyattan dolayı memnun olduğunu belirterek, “Bu sembolik bir fiyat, gönül ister ki bu fiyat olsun ama beklentim fiyatın geçen sezonun altına düşmeden 2.90- 3.00 TL gibi olmasıdır. Yaz günü yağmurun yağması ürüne iyi geldi, beklentilerimiz çok yüksek, umarız ki fiyatlar da iyi olur. Herkes için hayırlısı olsun” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 13:11
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Jandarma ekiplerinden alkol denetimi
    1. Jandarma ekiplerinden alkol denetimi
    2. Çocuğa fiziksel ve psikolojik şiddete..
    3. Türkiye-Tacikistan Karma Ekonomik..
    4. Jandarma trafik timleri, bir hafta da..
    5. Kayıp çocuğu arama çalışmaları devam..
    6. Beşiktaş'ta sakatlık depremi!
    7. Afganistan'da Taliban operasyonu: 92..
    8. Türkiye ile İran arasında sınır..
    9. BM: "Burundi’de sıtma salgınında bin..
    10. Bilim insanlarını korkutan gelişme!
    11. Çin-ABD ticaret savaşını 'teknoloji ve..
    12. Sulama kanallarının temizliği imece..
    13. Zeytun Şener kadın kolları..
    14. Körfez’de bozulan yollara asfalt atıldı
    15. Piyasalarda gün ortası
    16. Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye..
    17. Gebze’de Camiler bayrama hazırlanıyor
    18. Levent Eriş, Anadaspor’un başında ilk..
    19. İstasyon Mahallesi turnuvasında..
    20. Keşan’da yılın ilk ayçiçeği 5.06..
    21. Rekor transferler listesine Yusuf..
    22. Batman’da milyonluk araçlar çürümeye..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs ve Doğu..
    24. HDP'li Başkan serbest bırakıldı!
    25. Afganistan'daki Taliban operasyonunda..
    26. Ağrı'da kaybolan çocuğu arama..
    27. Ravza Kavakçı'dan Cumhuriyet'in..
    28. Borsa günün ilk yarısında yükseldi
    29. Kahta’da mezarlıklarda bayram temizliği
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK denilen..
    ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi vilayet yapacaklar'
    ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi vilayet yapacaklar'
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'