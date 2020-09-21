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Aktüel Kerkük'te Kovid-19 nedeniyle kapatılan restoran ve kafeler yeniden açıldı
Aktüel

Kerkük'te Kovid-19 nedeniyle kapatılan restoran ve kafeler yeniden açıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-21 15:31:39 -
Kerkük'te Kovid-19 nedeniyle kapatılan restoran ve kafeler yeniden açıldı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılan restoran, kafe ve eğlence yerleri normalleşme süreci çerçevesinde yeniden hizmet vermeye başladı.

Kerkük'te koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan kriz masasının sözcüsü Mervan el-Âni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle kapatılan restoran, kafe ve pastanelerin 7 ay sonra yeniden açıldığını söyledi.

İşletmecilerin Sağlık Müdürlüğü'nün hijyen ve dezenfekteyle ilgili talimatlarına uymaları gerektiğini kaydeden Âni, işletmelerde sosyal mesafe kuralına göre düzenleme yapılmasının ve maske kullanılmasının şart olduğunu vurguladı.

Âni, Kerkük Sağlık Müdürlüğü'nün günlük denetimlerde bulunacağını ve talimatlara uymayan işletmeler hakkında para veya kapatma cezaları verilebileceğini kaydetti.

Irak'ın Kerkük kentinde 26 Şubat'ta Kovid-19 salgını nedeniyle internet kafeler ve parklar başta olmak üzere restoran, çay bahçeleri ve eğlence merkezleri kapatılmıştı.



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