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Aktüel Kerkük'te DEAŞ'ın sözde Irak vali yardımcısı öldürüldü
Aktüel

Kerkük'te DEAŞ'ın sözde Irak vali yardımcısı öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-12-23 18:48:15 -
Kerkük'te DEAŞ'ın sözde Irak vali yardımcısı öldürüldü

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ'ın sözde Irak vali yardımcısının öldürüldüğü belirtildi.

Kerkük Operasyonlar Komutanı Said Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Şay Vadisi yakınlarında düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın sözde Irak vali yardımcısının öldürüldüğünü söyledi.

Harbiye, bölgeden gelen ihbarı değerlendiren Irak ordusuna bağlı terörle mücadele güçlerinin operasyon başlattığını kaydetti.

Irak Hava Kuvvetleri'ne bağlı helikopterlerin de destek verdiği operasyonda bir diğer DEAŞ'lının da öldürüldüğü bilgisini veren Harbiye, operasyonun devam ettiğini ifade etti.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

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