Kerkük'te DEAŞ'ın ateşe verdiği petrol kuyusunda çıkan yangın söndürüldü
KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki Hubbaza petrol kuyularına terör örgütü DEAŞ'ın 8 gün önce düzenlediği bombalı saldırı sonucu alev alan kuyuda yangının söndürüldüğü belirtildi.
Kuzey Petrol Şirketi'nden yapılan yazılı açıklamada, şirkete bağlı itfaiye ekipleri tarafından sürdürülen söndürme çalışmasının sonuç verdiği belirtildi.
Açıklamada, Kerkük Sivil Savunma Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekiplerinin de katkısıyla yapılan çalışmalar sonucu 33 numaralı kuyudaki yangının söndürüldüğü aktarıldı.
Terör örgütü DEAŞ, 9 Aralık'ta Kerkük kentinde bulunan Hubbaza petrol yatağındaki 33 ve 44 numaralı kuyulara bombalı saldırı düzenlemişti.