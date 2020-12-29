  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kerkük'te DEAŞ'a yönelik operasyonda çok sayıda silah ve patlayıcı ele geçirildi
Aktüel

Kerkük'te DEAŞ'a yönelik operasyonda çok sayıda silah ve patlayıcı ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-29 21:01:39 -
Kerkük'te DEAŞ'a yönelik operasyonda çok sayıda silah ve patlayıcı ele geçirildi

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde federal polisin terör örgütü DEAŞ'a karşı düzenlediği operasyonda çok sayıda silah, patlayıcı madde, mühimmat ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Federal polis gücünden yapılan yazılı açıklamada, kentin güneyindeki Havice ilçesi kırsalında DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi.

Operasyonda teröristlere ait çok sayıda silah, patlayıcı madde, mühimmat ve çeşitli yaşam malzemelerinin ele geçirildiği kaydedildi.

Havice'ye bağlı Ariş, Ariş 2, Aşağı Ariş ve Mahuz köylerinde 2 uçaksavar, 7 tanksavar, 4 el yapımı patlayıcı ve 4 TNT patlayıcısı ele geçirildiği aktarılırken, operasyonun bir gün daha süreceği bildirildi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den dünya gündemini altüst eden iddia! 'Pazar günü savaş çıkabilir'
Dünya

ABD'den dünya gündemini altüst eden iddia! 'Pazar günü savaş çıkabilir'

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık görevinin devrine çok az bir süre kala ülkede ipler iyice gerildi. İran'ın Kasım Süleymani'nin ölü..
Ukrayna’dan gündemi sarsacak İran çıkışı! ‘Kaçamayacaklar’
Dünya

Ukrayna’dan gündemi sarsacak İran çıkışı! ‘Kaçamayacaklar’

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, düşürülen Ukrayna uçağına ilişkin İran'ın "adaletten kaçamayacağını" belirtti.
Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş'tan akılalmaz açıklama
Gündem

Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş'tan akılalmaz açıklama

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve Kandil'deki ağabeyi Nurettin Demirtaş'ın annesi Sadiye D..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay