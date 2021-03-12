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Ekonomi Kerevitaş’ın 2020 konsolide cirosu 3 milyar TL’yi aştı
Ekonomi

Kerevitaş’ın 2020 konsolide cirosu 3 milyar TL’yi aştı

Yıldız Holding’e bağlı Kerevitaş, konsolide cirosunu geçen yıla göre yüzde 22.6 oranında arttırarak 3 milyar 56 milyon TL’ye yükseltti.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 04:47:00 -
Kerevitaş’ın 2020 konsolide cirosu 3 milyar TL’yi aştı

Şirketin konsolide brüt karı 746 milyon TL’ye ulaştı. Faiz, vergi, amortisman öncesi karı (FAVÖK) da 468.7 milyon TL oldu.

İnovasyona önem veriyor

Kerevitaş’tan yapılan açıklamada şirket tarafından inovasyona büyük önem verildiği, pratik ve yenilikçi ürünler geliştirildiği kaydedildi. Açıklamada tüketicilerin ihtiyaçlarına inovatif çözümler sunulduğu belirtildi. Dondurulmuş Gıda ve Konserve’de 21 kategori, Yağ’da ise 59 markayla faaliyetlerin sürdürüldüğü ifade edildi. Ar-Ge çalışmalarıyla toplam 67 ürün geliştirme projesinin başarıyla tamamlandığı bildirildi. Ar-Ge ve inovasyon projelerinden elde edilen cironun bir önceki seneye göre yüzde 30 arttığına işaret edildi. Kerevitaş’ın, SuperFresh markasıyla 2020’de de büyümeye devam ettiği ve perakendede yüzde 60’lık ciro artışıyla dondurulmuş gıda pazarının üzerinde bir performans gösterdiği vurgulanan açıklamada “Geçen sene 1.1 milyon haneye giren SuperFresh Pazar payını 1.2 puan arttırdı“ denildi.

Liderliğimizi devam ettirdik

Kerevitaş ve Yağ İş Birimi CEO’su Şükrü Çin, “Dondurulmuş gıda ile margarin pazarındaki liderliğimizi 2020 yılında da güçlü bir şekilde devam ettirdik” değerlendirmesinde bulundu. SuperFresh’te geçen yıl piyasaya sundukları inovatif ürünlerin tüketicilerden büyük beğeni topladığını dile getiren Çin, yaklaşık 1.1 milyon yeni haneye girme başarısı gösterdiklerini söyledi. Çin, Yağ alanında ise ürünleriyle 17 milyon haneye ulaştıklarına dikkat çekti. Markalarından Bizim Yağ ve Teremyağ’ın pazar payını istikrarlı bir şekilde arttırmayı başardıklarının altını çizerek, “2021’de de sürdürülebilirlik ve verimlilik esasıyla hem çevik, esnek yapımızdan hem de tüm paydaşlarımızın katkılarından aldığımız güçle çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

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