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Gündem "Kerem Bürsin öldü" iddiası
Gündem

"Kerem Bürsin öldü" iddiası

Geçtiğimiz gün ABD'nin Pensilvanya eyaletinde meydana gelen ve 80 aracın karıştığı dev trafik kazasında oyuncu Kerem Bürsin'in de yer aldığı iddia edildi. 6 kişinin öldüğü 24 kişinin ise yaralandığı kazayla ilgili sosyal medyada Bürsin'in öldüğüne dair söylentiler dolaştı.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 14:46:00 -
"Kerem Bürsin öldü" iddiası

Oyuncu Hande Erçel ile evlenecekleri beklenirken aniden ayrılma kararı alan Kerem Bürsin, Amerika'ya döndü. Sesi soluğu çıkmayan Bürsin'in hayranları ise geçtiğimiz gün ABD'de yaşanan büyük trafik kazasına karıştığına yönelik paylaşımlarda bulundu. 

Gündem olan olay sonrası Bürsin'in menajerlik şirketinden yalanlama geldi. 

 

 

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