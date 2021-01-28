Kerem Aktürkoğlu askere mi gidiyor? Kerem Aktürkoğlu askere ne zaman gidecek?
Kerem Aktürkoğlu askere mi çağrıldı? Kerem Aktürkoğlu’nun askere çağrıldığı iddiaları sosyal medyada gündem olunca, Galatasaray taraftarları Kerem Aktürkoğlu askere mi gidiyor? Kerem Aktürkoğlu bakaya mı kaldı? Kerem Aktürkoğlu askere ne zaman gidecek? sorularını sormaya başladı. Galatasaray Kulübü, Kerem Aktürkoğlu'nun askere çağrıldığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.
Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'nun askere çağrıldığı yönündeki haberleri yalanladı. Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun askere çağrıldığı hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Galatasaray kulübünden yapılan açıklama şu şekilde; Kerem Aktürkoğlu’nun gerekli ertelemelerin yapılmadığı gerekçesiyle bakaya düştüğü ve askerlik görevi için birliğine çağrıldığı yönündeki haberler tamamen yalandır. Vatani görevi için 2026 yılına kadar tecili bulunan Kerem Aktürkoğlu’nun yanı sıra futbol takımı kadromuzdaki herhangi bir sporcumuzun da kariyerlerine devam etmeleri adına benzer bir engeli bulunmamaktadır.