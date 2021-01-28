Kerem Aktürkoğlu askere mi gidiyor? Kerem Aktürkoğlu askere ne zaman gidecek?

Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'nun askere çağrıldığı yönündeki haberleri yalanladı. Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun askere çağrıldığı hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Galatasaray kulübünden yapılan açıklama şu şekilde; Kerem Aktürkoğlu’nun gerekli ertelemelerin yapılmadığı gerekçesiyle bakaya düştüğü ve askerlik görevi için birliğine çağrıldığı yönündeki haberler tamamen yalandır. Vatani görevi için 2026 yılına kadar tecili bulunan Kerem Aktürkoğlu’nun yanı sıra futbol takımı kadromuzdaki herhangi bir sporcumuzun da kariyerlerine devam etmeleri adına benzer bir engeli bulunmamaktadır.