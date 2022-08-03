Keratokonus nedir? Tedavisi nasıl olmalıdır? Sürekli gözlerinizi ovuşturuyorsanız sebebi keratokonus olabilir!

Keratokonus hastalığı nedir?

Keratokonus, kornea şeklinin bozulduğu ve öne doğru sivrilerek koni şeklinde çıkıntı yaptığı bir göz rahatsızlığıdır. Kornea, gözün en ön kısmında bulunan şeffaf kubbe şeklindeki katmandır. Korneada ortaya çıkan bu değişiklik göze gelen ışığın görme alanında odaklanamamasına yol açar.

Göz Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Opr. Dr. Şehvar Nefesoğlu, erken teşhis ile tedavi edilebilen keratokonus hastalığı hakkında merak edilenleri anlatırken, korunma yollarını da paylaştı.

Keratokonus korneanın incelmesi, dikleşmesi ve öne doğru bombeleşmesi olarak tanımlanan göz hastalığı olarak biliniyor. Korneanın şeklinin bozulduğu ve sivrileşerek görüşe zarar verdiği keratokonus hastalığının, kalıtsal yollarla da geçtiği görülebiliyor. Çoğu hastada farkında olmadan bulunan keratokonus hastalığı, daha çok ergenlik çağında görülmeye başlanıyor. Genellikle 20’li yaşlarda farkına varılan hastalıkta erken müdahale edilmediğinde, kornea nakli gerekebiliyor.

KERATOKONUS ERGENLİK ÇAĞINDA GÖRÜLEBİLİYOR

2000 kişide bir görülen keratokonus hastalığı, genetik olarak taşınma olasılığı olan hastalıklardan biridir. Bu nedenle yakınları arasında keratokonus bulunanların, düzenli doktor muayenesine uğrayarak kontrol altında tutulması gerekiyor. Keratokonuslu her 10 kişiden 1’inin anne-babasından birinin hastalığı taşıyabileceği biliniyor. Belirtileri 16 – 24 yaşları arasında ortaya çıkmaya başlayan hastalığın, diğer göz hastalıklarıyla benzer belirtilere sahip olduğu için fark edilmesi zorlaşabiliyor. Göz alerjisi bulunan kişilerin düzenli doktor kontrolüne gitmeleri, hastalığın teşhisinin koyulmasında büyük önem taşıyor.

GÖZLÜK NUMARASI SIK SIK DEĞİŞEBİLİYOR

Keratokonus hastalığı, bulanık ve çarpık görüş, görüşte azalma ve gece görüş sırasında yaşanan sıkıntılarla anlaşılabiliyor. İlerleyici olduğu bilinen hastalıkta, düzensiz astigmatizma yani sıklıkla çarpık görüş yaşanabilirken, miyop hastalığında da artış görülebiliyor. Hastalarda en sık karşılaşılan şikayetse sık sık gözlük değiştirilmesi, ancak bütün gözlüklerin görüş için yetersiz kalması durumu olarak biliniyor.

KERATOKONUS 3 EVREDE İLERLİYOR

Hastalığın teşhisi, hastanın şikayetleri doğrultusunda, doktor muayenesinde karşılaşılan bulguların saptanmasıyla koyuluyor. Kornea topografsi ile görüntülemeye alınan hastada, göz yapısını oluşturan kornea üzerinde oluşan dikleşmenin ve incelmiş alanların tespit edilmesi gerekiyor. Hafif, orta ve ciddi olarak 3 evrede değerlendirilebilen hastalığın her evresi için farklı bir tedavi yöntemi uygulanıyor.

İLERLEYEN HASTALIK İÇİN AMELİYAT GEREKEBİLİYOR

Hastalığın başlangıç noktasında gözlükle tedavi yöntemi kullanılırken, ilerleyen zamanlarda görme kalitesinin yükseltilmesi için hastaya kontakt lens kullanması öneriliyor. Kontakt lens kullanamayan hastalardaysa kornea içi halka uygulaması alternatifler arasında yer alıyor. Kornea içerisine açılan kanalların üzerine eklenen halkalar, kornea şeklini düzelterek görüşteki kırma sorunun önüne geçilmesine yardımcı oluyor. Hastalık ilerledikçe kontakt lenslerin yeterli gelmediği durumlar görülebiliyor. Bu gibi durumlarda göz ameliyatı olmak da tedavi yöntemleri arasına girebiliyor.

GÖZLERİNİZİ OVUŞTURUYORSANIZ DİKKAT!

Keratokonus hastalığınız varsa ya da hastalığa genetik yatkınlığınızın olabileceği bir aile grubunda bulunuyorsanız, gözlerinize oldukça dikkat etmeniz gerekiyor. Keratokonus hastalığına yatkın olan kişilerde gözleri ovuşturmak bile korneaya zarar verirken, hastalığa davetiye çıkarabiliyor. Genetik faktörlerin yanı sıra çevresel faktörlerin de etkili olduğu hastalıkta, alerji sahibi olanların gözlerini kaşımamaya dikkat etmesi gerekiyor. Gözlerinden lazer tedavisi olanlar ve kornea yüzeyi doğuştan ince bir yapıya sahip kişilerin doktor kontrollerini ihmal etmeden düzenli muayeneye için doktorlarına görünmeleri şart hale geliyor.

Göz hakkında en çok sorulan soru ve cevaplar

Keratokonus belirtileri nelerdir?

Görüşte hafif bulanıklık.

Düz çizgilerin bükülmüş veya dalgalı görünmesi nedeniyle görmede hafif bozulma.

Işığa ve parlamaya hassasiyet.

Gözde kızarıklık veya şişme şeklinde sıralanabilir.

Göz kapağına dolgu yapılır mı?

Hem üst hem de alt göz kapağındaki sorunlar dolgu enjeksiyonu tekniği ile kısmi giderilebilir. Göz kapağı dolgu enjeksiyonu mutlaka klinik ortamda, alanında uzman cerrahlar tarafından uygulanması gereken bir uygulamadır.

Göz kapağı estetiği zor mu?

Göz kapağının açık takip edilmesi göz kapağı üzerinde bir pansuman taşımaktan daha konforludur. Ameliyat ağrılı bir ameliyat değildir ve genellikle rutin ağrı kesici kullanımı gerektirmez. Biz yine de ihtiyaç halinde hastalarımızın kullanabileceği hafif etkili bir ağrı kesici reçete ediyoruz.

Göz kenarına dolgu yapılır mı?

Göz çevresinde ki yapılar da yüz ile bütünlüğünü sağlar. Alt ve üst göz kapakları, kaşımız, yanaklarımız, şakak bölgesi ve burun ile olan ilişkisi oldukça önemlidir. Göz çevresi dolgusu bu bölgenin kırışıklıklarının azaltılmasında botoks sonrası ikinci seçenek olarak tercih edilmektedir.

Göz eşitsizliği nasıl düzelir?

Göz Kapağı Düşüklüğüne Ne İyi Gelir?

Yumurta Akı Salatalık. Yeşil Çay. Buz Küpleri. Aloe Vera. Hindistan Cevizi Yağı Papatya Çayı

Tek taraflı göz kapağı düşüklüğü nasıl geçer?

Doğuştan tek taraflı göz kapağı düşüklüğünün de tek tedavisi ameliyattır. Ameliyat için farklı teknikler söz konusudur; uygun teknik, yapılacak olan muayenedeki düşüklük miktarına, göz kapağını kaldıran kas fonksiyonuna, damla testine alınan cevaba ve diğer oküloplastik muayenelere bağlıdır.

Kaz Ayaklarina dolgu yapılır mı?

Kaz ayağı dolgusu tamamen doğal ve sağlıklı içerikli bir botoks uygulamasıdır. Alın ve kaz ayağı botoksu diğer botoks uygulamalarına benzer bir şekilde, bu bölgeye dolgu işlemi yapılmasıdır. Kaz ayağı botoksu ne kadar derin çizgilere sahip olsanız da etkili olacaktır.

Göz çevresi kırışıklıkları nasıl tedavi edilir?

Gözaltı kırışıklık tedavisi hem medikal hem de teknolojik yöntemlerle tedavi edilmektedir. Botoks, yüzde meydana gelen kırışıklıkların tedavi edilmesinde en etkili yöntemlerin başında gelmektedir. Botoks, göz çevresi, kaş arası, alın bölgesinde oluşan kırışıklıkları hafifleten ve ortadan kaldıran bir tedavi yöntemidir.