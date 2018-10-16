Kepek ne sıkıntılı dert!

Kepek genellikle ciddi bir soruna işaret etmez ve elbette bulaşıcı değildir. Ancak insanlar arasında kepekli saçla dolaşmak hoş bir durum olmadığı gibi sürekli kaşıntı yapması da insanı fena halde sinirlendirir..

Cilt kendini yenilerken bir yandan yeni hücreler oluşur ve diğer yandan ölü deri hücreleri atılır. Bu olağan bir süreçtir ve banyoda başka yerlerimizden yıkanıp giden ölü deriyi gözle görmeyiz bile. Cildin bu yenilenme süreci normalde olması gerektiğinden daha hızlı olmaya ve ölü deri birikmeye başladığında ise, saç derisinde de kepek fark edilmeye, gözle görülmeye başlar. Kepek sorunu baş gösterdiğinde kafa derisi üzerinde ölü deri yamaları oluşur ve bunlar pul pul olarak saça karışır. Cildin yenilenme sürecini hızlandıran etkenler her zaman hijyenle ilgili sorunlar değildir. Temizlik dışında başka faktörler de kepek sorununa yol açıyor olabilir.



● Ciltte Yağlanma ve Kabuklanma

Bir tür egzama olan seboreik dermatit denilen bu illetin henüz tam olarak sebebi anlaşılmamıştır. Yağlı ve kabuklu cilt sorununa sebep olan bir rahatsızlıktır. Bir tür mantarın bunu oluşturduğu düşünülüyor. Bu tip egzamadan muzdarip olanlar kafa derisi dışında göz kapakları, burun kenarları, kulak arkası, koltuk altı gibi cildin başka kısımlarında da deride kabuklanma derdiyle karşılaşabilirler. Cildin yer yer yağlı ve kızarık olduğu, kabuklandığı ve beyaz ya da sarı pul pul dökülme meydana geldiği görülür. Bebeklerde de yaşlılarda da ortaya çıkabilir.

● Malasezya Mantarı

Malasezya normalde ciltte yaşayan ve zararsız olan bir mantar türüdür. Ancak kontrolsüz olarak büyümeye başlarsa cildin yenilenme sürecini hızlandırıp kepek sorununa yol açabilir.

● Az yıkasan dert, çok yıkasan dert!

Az yıkanan ve yağlanan saçta kepek oluşur ama bu, her kepekli saç pistir anlamına gelmez. Saçını az yıkayanlar yağlanma ve kepek sorunuyla daha çok karşılaşabilir.

Öte yandan saçı sık sık şampuanlamak da kafa derisini tahriş edip kepeklenme yapabilir.

Şampuanlarken saç derisine masaj yapılması ve ardından bol suyla saçta şampuan kalmayacak şekilde iyi bir durulama yapılması da önemlidir.

Şampuanlar pek çok kimyasal içerdiğinden, cilt bu kimyasallara alerjik tepki veriyor olabilir. Kullandığınız şampuanı değiştirmek, farklı ürünler denemek ya da mümkün olduğunca doğal ürünlere yönelmek işe yarayacaktır.

Nedir doğal ürün: Sabun!.. Gerçi onun da hilelisi çoğaldı. Siz saf zeytinyağı sabununu bulursanız, saçlarınıza olduğu kadar bedeninize de en faydalı ürünü alıp kullanmış olursunuz.

● Jöle Benzerleri

Jöle, saç spreyi, köpük benzeri saçı şekillendirmek için kullanılan ürünlerin kepeğe yol açtığını hemen herkes biliyor. Burada defalarca da yazdık.. Bu kimyasal ürünlere saç derisi alerjik tepki verebilir. Hele çok sık jöle kullanılması saç derisini tahriş edebilir.

Piyasadaki bazı yeni ürünler ‘kepek yapmayan jöle’ diye satılmaktadır. Bunlar göz boyama, ticari takla atmalardır. Kepeğe en iyi çözüm bu tür saç ürünlerini kullanmaktan sakınmaktır.

● Kuru Cilt

Herhangi başka bir tetikleyiciye gerek olmadan, sadece kuru bir cilde sahip olmak da kepek yapabiliyor.

Soğuk havalar, nemsiz ortamlar, fazlasıyla ısıtılmış odalar da cildi olumsuz etkiler ve iyice kurutur.

Kuru cilt yüzünden görülen kepeklenme diğer kepek türlerine göre daha küçük ve yağsızdır. Kuru cildin yol açtığı pullanma kol ve bacaklarda da görülebilir.

● Sedef Hastalığı

Sedef hastalığı (psoriasis) parlak ve kalın deri pullanmasına yol açar. Sedef hastalığı daha çok dizlerde, dirseklerde ve gövdede olur. Ancak kafa derisini de etkileyebilir.

● Kepeğin Diğer sebepleri

Az su içmek cildi kurutur ve işte bu yüzden su içmekle kepek arasında bir bağlantı kurulabilir. Yeterince su içmiyorsanız kepek sorunu yaşayabilirsiniz demektir.

Ayrıca ve belki en önemlisi stres ve kaygı da cilt sorunlarını daha da kötüleştiren faktörlerdir. Pek çok kaşıntılı ve döküntülü cilt sorunu stresle birlikte tetiklenir.

Özellikle kış aylarında, yeterince güneş ışığı alamadığımız havalarda da kepek sorunu artar.

Gelelim doğal Çözümlere..

Şampuanınıza birkaç çay kaşığı elma şırası sirkesi veya limon suyu eklerseniz, şampuanınız kepeğe karşı etkili hale gelebilir.

Elma şırası sirkesini biraz suyla karıştırıp saçınızı fırçalayabilir ve saçı sabunlamadan önce bir süre bu şekilde bekletebilirsiniz.

Beslenmenize dikkat edin. İşlenmiş hazır gıdalardan uzak durun ve bol su içip, meyve sebze tüketin.

2 çay kaşığı sirkeyi bir çay kaşığı limon suyu ile karıştırıp , bu karışımı durulama suyuna ekleyin.

5 sap kurutulmuş kekiği 2 bardak suda kaynatın, ılıdıktan sonra karışımı saçınıza sürüp, şampuanlamadan önce 15 – 50 dakika arası bir süre bekletin.

Saçınıza saf Hindistan cevizi yağı ile masaj yapabilirsiniz. Aynı şekilde zeytinyağı ya da çay ağacı yağı da kullanılabilir.

Saçınızı ıslatmadan önce avucunuza sofra tuzu dökün ve saç derinize tuzla masaj yapın. Ardından saçınızı normal şekilde sabunlayabilirsiniz.