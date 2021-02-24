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Dünya Kepazeliği bu yıl da sürdürecekler! Çıplak erkekler “kutsal sopayı” arayacak
Dünya

Kepazeliği bu yıl da sürdürecekler! Çıplak erkekler “kutsal sopayı” arayacak

Asya'nın doğusunda yer alan Japonya’da onlarca erkek, ölümcül yeni tip koronavirüse aldırış etmeden çıplak vaziyette “kutsal sopa” adını verdikleri sopayı bulmak için “festival”e katılacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 18:44:00 -
Kepazeliği bu yıl da sürdürecekler! Çıplak erkekler “kutsal sopayı” arayacak

Japonya'da yaklaşık 1000 yıl önce düzenlenmeye başlayan ve yıllar içinde geleneksel bir ahlaksızlık halini alan 'Çıplaklar Festivali' dünyayı etkisi altına alan ölümcül yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisine rağmen düzenlenecek. Festival, binlerce çıplak erkeğin kutsal sayılan sopayı bulmak için peşine düşmesiyle biliniyor.

Hadaka Matsuri adıyla bilinen festivale her yıl yaklaşık 10 bin kişi katılıyor.

Japonya'nın Okyama kentinde düzenlenen festivale katılanlar sadece çorap ve peştemal giyiyor.

Çıplak katılımcıların yakın temas halinde olduğu festivalde 'kutsal sopa'larla danslar yapılıyor.

Ancak bu yıl festival iptal edilmese de sembolik hale getirildi.

"Kutsal sopa"dan bereket bekliyorlar

Pandemi nedeniyle festival 100 kişilik katılımcıyla sınırlı tutulacak ve Honshu Adası'nda düzenlenecek.

Festival şingi adı verilen sopaları bulana şans getirdiğine inanılmasının yanı sıra bölgeye de bereket getirmesi adına düzenleniyor.

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