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Kenya'dan Bursa'ya gelin getirdi

Bursa’da bir kişi, sosyal medya üzerinden tanıştığı Kenyalı Fathima Mohammed ile dünya evine girdi. 6 bin 400 kilometre öteden Bursa'ya gelin olarak gelen Fathima, Türk gelenek göreneklerine yapılan düğünde gönlünce eğlendi.

21 Ocak 2019 Pazartesi 23:59
Kenya'dan Bursa'ya gelin getirdi

Bursa’da ikamet eden 36 yaşındaki Erol Büyüksüyar çalışmak için 2 sene önce Katar’a gitti. Burada bir restoranda çalışan Büyüksayar, geçen yıl sosyal medya üzerinden Suudi Arabistan’da kreş öğretmenliği yapan Fathima Mohammed (30) ile tanıştı. İngilizce konuşarak sohbet eden ikilinin muhabbeti kısa sürede aşka dönüştü. Bunun üzerine Türkiye’ye gelen ve ailesinden izin alan Büyüksayar, Kenya’ya giderek Fathima’yı ailesinden istedi. Ailelerin izin vermesiyle ikili ilk düğünü Kenya’da yaptı.

Türkiye'de düğün

Kenya’da dünya evine giren mutlu çift, Bursa’da da düğün yaptı. Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan çift, Kayahan’ın ‘siyah beyaz film gibi’ şarkısı eşliğinde dans etti. Daha sonra pastayı kesen Büyüksayar çifti, birbirlerine ikram etti. Ardından tekrar sahneye çıkan çift, çiftetelli oynayarak pistin tozunu arttırdı. Ayrıca gelin arabasında ’sevmeye engel değil mesafeler 6400 kilometre Türkiye-Kenya’ yazısı dikkat çekti.

Kenya'ya uygun müzikler çalındı

Öte yandan Büyüksayar’ın Kenya’daki düğününde ise, o bölgeye uygun müzikler çalındı. Kenya yöresine ait halk danslarının oynadığı düğünde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Sosyal medya üzerinden Fathima ile tanıştığını ifade eden Büyüksayar, “Ben o sıra Katar’da çalışıyordum. 1 sene kadar konuştuk. Daha sonra telefonla görüşmeye başladık. İlişkimiz ilerleyince onu Türkiye’ye getirip, ailemle tanıştıracaktım. Kısmet olmayınca gelin, olarak geldi. Daha sonra onun ailesi beni davet etti. Kenya’ya gidip, istedim. Ardından düğün yapıp, buraya geldi. Şimdi burada düğün yapıyoruz. Ailem bu durumu çok iyi karşıladı. Çevremdeki insanlar ‘Türkiye’de kız mı yok’ diye takıldılar. Eşimi seviyorum ve çok mutluyum. En kısa sürede Türk vatandaşlığına başvuru yapacağız. Oradaki düğünde sadece ben vardım. Buradaki düğünde de maddi imkanlardan dolayı kimse gelemedi” dedi.

Fathima Mohammed ise, “Daha önce 4 sene Arabistan’da kaldım. Gelin olup başka bir ülkeye devamlı gideceğimi hiç düşünmemiştim. Eşimi seviyorum. Şu anda İngilizce anlaşıyoruz. En kısa sürede Türkçe konuşmayı öğreneceğim” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 23:59
  1. Erol Büyüksüyar
  2. Katar
  3. Bursa
  4. Fathima Mohammed

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