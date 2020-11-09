  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kenya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 bin 400 kişiye gözaltı
Aktüel

Kenya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 bin 400 kişiye gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 19:34:25 -
Kenya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 bin 400 kişiye gözaltı

İSTANBUL (AA) - Kenya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan maske takma kuralı ve sokağa çıkma yasağına uymayan 2 bin 400'den fazla kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

The Daily Nation gazetesinin haberine göre, polis, Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu boyunca caddeler ile bar ve lokanta gibi kapalı alanlarda denetim yaptı.

Denetimlerde 1100'den fazla kişi maske takmadığı için polis tarafından alıkonurken, 1300'den fazla kişi de diğer yasaklara uymadığı gerekçesiyle nezarete alındı.

Ülke genelinde 130 bar kapatıldı, 100'den fazla toplu taşıma aracı ise trafikten men edildi.

Kenya'da son olarak maske takma zorunluluğuna uymayanlara 200 dolar para cezası uygulanması kararı alınmıştı.

Ülkede şimdiye dek 63 bin 244 kişide Kovid-19 tespit edilirken 1130 kişi hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında kafan güzel tartışması! Cüneyt Özdemir sert tepki gösterdi
Gündem

Canlı yayında kafan güzel tartışması! Cüneyt Özdemir sert tepki gösterdi

YouTube'da canlı yayın yapan Cüneyt Özdemir'in konuğu olan Rasim Ozan Kütahyalı, Özdemir'e "kafan güzel" deyince ortalık karıştı...
Canlı yayında dünyaya ilan etti! Aliyev'den Türkiye açıklaması
Dünya

Canlı yayında dünyaya ilan etti! Aliyev'den Türkiye açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, başka bir ülke tarafından tehdit edilmeleri halinde bölgeye Türk askerini davet edeceklerini söyledi...
Kadir Mısıroğlu'nun 'Joe Biden'ı böyle ifşa etmişti: Ben sonuna kadar siyonistim!
Gündem

Kadir Mısıroğlu'nun 'Joe Biden'ı böyle ifşa etmişti: Ben sonuna kadar siyonistim!

ABD’deki Başkanlık Seçimlerinde resmi sonuçlara göre Joe Biden, ABD’nin yeni başkanı seçildi. Merhum tarihçi Kadir Mısıroğlu, yıllar önce ya..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay