  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kenya'da Kovid-19 aşı denemeleri başladı
Aktüel

Kenya'da Kovid-19 aşı denemeleri başladı

İlk aşılar, Kilifi bölgesindeki 40 gönüllüye yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 16:40:45 -
Kenya'da Kovid-19 aşı denemeleri başladı

NAİROBİ (AA) - Afrika ülkelerinden Kenya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı denemelerine başladı.

Kenya'nın resmi medya kuruluşu Kenya Broadcasting Corporation (KBC), Kovid-19 salgınıyla uluslararası alandaki mücadeleye destek vermek amacıyla aşı denemelerine başlandığını bildirdi.

İlk aşılar, Kenya Tıbbi Araştırma Enstitüsü (KEMRI) yetkilileri tarafından ülkenin Kilifi bölgesindeki 40 gönüllüye Sağlık Bakanlığı gözetiminde yapıldı.

Aşı denemeleri uygun görülmesi halinde Mombasa'da da yapılacak.

Kenya'da Sağlık Bakanlığı yetkilileri, tedbir alınmadığı takdirde Kovid-19 salgının ikinci dalgasının yaşanabileceği uyarısı yapıyor.

Denemesi yapılan aşının, İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile ortaklaşa geliştirdiği Kovid-19 aşısı olduğu bildirildi.

Aşı denemeleri Afrika'da Kenya'dan başka Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır, Gine-Bissau, Gana, Uganda, Kenya, Zambiya ve Zimbabve de yapılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Varank duyurdu: Dünya devinden Bursa'ya 250 milyon liralık yatırım
Ekonomi

Bakan Varank duyurdu: Dünya devinden Bursa'ya 250 milyon liralık yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Nestle, Bursa'da ülkemizin ilk medikal beslenme fabrikasının temellerini atıyor. Bu tesis, Nestl..
“2023’ü hedeflediğimiz birçok mega proje var”
Ekonomi

“2023’ü hedeflediğimiz birçok mega proje var”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gazda ve enerjide bölgenin ticaret merkezi olma doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini..
Harutyunyan iyice tutuştu! Kritik şehre 5 kilometre kaldı
Dünya

Harutyunyan iyice tutuştu! Kritik şehre 5 kilometre kaldı

Dağlık Karabağ'daki işgalci güçlerin lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan güçlerinin önemli ve tarihi bir kent olan Şuşa'dan sadece 5 kilom..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay