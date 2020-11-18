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Aktüel Kenya'da çocuk hırsızlığı iddialarına soruşturma
Aktüel

Kenya'da çocuk hırsızlığı iddialarına soruşturma

Yeniakit Publisher
2020-11-18 14:46:33 -
Kenya'da çocuk hırsızlığı iddialarına soruşturma

NAİROBİ (AA) - Kenya polisi, evsiz kadınlardan ve hastanelerden çocuk çalarak bunları satan çetelerin varlığına ilişkin iddiaların ardından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ulusal Polis Teşkilatı Genel Müfettişi Hillary Mutyambai, yaptığı açıklamada, BBC'nin başkent Nairobi'deki hastanelerden ve sokaklardan çalınan çocuklara ilişkin haberlerinin ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldığını belirtti.

Mutyambai, soruşturmanın hem özel hastaneleri hem de kamu hastanelerini kapsadığını ve gerçekleri ortaya çıkarmak için tüm kurumlarla iş birliğine açık olduklarını kaydetti.

Şimdiye kadar üç sağlık görevlisinin soruşturma kapsamında gözaltına alındığını ifade eden Mutyambai, daha fazla gözaltının muhtemel olduğunu dile getirdi.

Söz konusu haberde, yerel hastanelerden ve sokaklardan çalınan bebeklerin ve küçük çocukların çeteler tarafından kız ise 400, erkek ise 700 dolara satıldığı ifade edilmişti.

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