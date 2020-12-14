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Gündem Kent şokta! Art arda iki kez doğalgaz patlaması yaşandı
Gündem

Kent şokta! Art arda iki kez doğalgaz patlaması yaşandı

Uşak’ta meydana gelen iki farklı noktadaki doğal gaz patlaması paniğe sebep olurken, 6 vatandaş yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 23:27:00 -
Kent şokta! Art arda iki kez doğalgaz patlaması yaşandı

Uşak'ın Atatürk Mahallesi'ne bağlı 2. Şeker Sokak ve 6. Yunus Emre Sokak'ta doğalgaz patlaması meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ilk patlama saat 12.30 saatlerinde 6.Yunus Emre Sokak'ta yaşandı. Bir evde yaşanan patlama sonucunda 4 vatandaş yaralandı. Saat 13.00'da 2.Şeker Sokak'ta bir ikamette yine doğal gaz patlaması gerçekleşti. Patlama sonucunda burada da 2 vatandaş yaralandı. Yaralı vatandaşlar çevre illerdeki hastanelere sevk edilirken yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Büyük panik yaşandı

Uşakta art arda meydana gelen doğalgaz patlamasından sonra Vali Funda Kocabıyık bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Olayda can kaybının olmadığını ifade eden Vali Kocabıyık, 6 vatandaşın ise yanıklardan dolayı tedavi gördüğünü belirterek, Vali Kocanıyık, "İlki 12.48'de Atatürk Mahallesinde, ikincisi 30 dakika sonra Şekerevler Mahallesinde olmak üzere bugün iki ayrı adresimizde maalesef doğalgaz patlaması meydana geldi. Sevindirici olan tarafı can kaybımızın olmaması. Hastanemizde tedavi gören 6 yaralımız var şuanda. Şükürler olsun herhangi hayati tehlikeleri mevcut değil. Çeşitli yanıklardan dolayı tedavileri yapılmakta. Her türlü önlemimizi belediyemizle beraber aldık. Bura çevre apartmanlardan tehlike nedeni ile boşalttıklarımızda oldu. Vatandaşlarımız konaklama ihtiyaçlarını gidersin diye yurtlarımızı hazır ettik. Evlerinden güvenlik nedeni ile çıkardığımız vatandaşlarımız ise yurtlarımızda misafir edeceğiz. Sebebini valilik ve belediye olarak elbet soruşturup bakacağız." diye konuştu.

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