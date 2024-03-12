Kenevir ile inşa edilen yapılar daha sağlıklı çıktı: Kenevirden yapılan binalar doğa dostu

Yozgat Bozok Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yuşa Şahin, kampüs alanına kenevir bitkisi kullanılarak tuğla ve yalıtım malzemelerinden 5 ayrı prototip yapı inşa etkilerini ve kenevir kullanılarak yapılan binalarda küf gözlenmediğini söyledi.

Son zamanlarda stratejik bir tarım ürünü olarak ülke gündeminde yer alan kenevirin üretiminin yaygınlaştırılması için bilimsel çalışmalara yönelen ve “Endüstriyel Kenevir” alanında ihtisas üniversitesi olan Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından kenevirin bütün biyokütlesinin ekonomiye kazandırılması adına Kenevir Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde 200’ün üzerinde akademisyen sayısız proje ile bilimsel çalışmalarına devam ediyor. Tekstilden otomobil sektörüne, inşaat malzemelerinden kozmetik sektörüne, biyokütle yoluyla enerji sektöründen gıda sanayine kadar birçok kullanım alanı bulunan endüstriyel kenevirin ekonomiye kazandırılması amacıyla Yozgat Bozok Üniversitesinde, kenevir esaslı yapı malzemesinin diğer yapı malzemeleriyle arasındaki farkın ortaya çıkarılabilmesi amacıyla kampüs alanı içerisinde farklı malzemelerden 5 ayrı prototip yapı inşa edildi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde geliştirilen ve deneme amaçlı kenevir esaslı yapıların oksijen geçirgenliği, karbondioksit süzme yeteneği, ses, ısı ve diğer yalıtım özellikleri gözlemlenerek, ölçümler yapıldı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Mimarlık- Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yuşa Şahin, kenevir bitkisi kullanılarak yapılan binalar ve üretilen yapı malzemelerini çevresel testlere tuttuklarını anlatarak karşılaştırma yaptıklarını belirtti.

“Karbon salınımını azaltıyor”

Farklı yapı malzemelerinden yaptıkları kulübelerde 2 yıl çalışma gerçekleştirdiklerini aktaran Şahin, “Çalışmalarımız neticesinde kenevirle üretilen yapıların performansları çok iyi oldu ve diğer yapı malzemeleriyle rekabet edilebilir birer yapı malzemesi üretilebileceği ortaya konuldu. Öncelikle yapılarda yağmur ve su almayla beraber oluşan küf, kenevirli binalarda gözlemlenmedi. Ayrıca bu doğal malzeme ile bakteri üretmeyen, dünyamızın güncel bir problemi olan karbon salınımının azaltılmasını noktasında da güzel vaatler sunmaktadır.” dedi.

“Kenevirli malzemeler küf tutmuyor”

Kenevir ile inşa edilen yapıların çevresel etkilerden daha az etkilendiğini söyleyen Şahin, “Yapılar kışın oturduğunuzda evin sıcaktan dışarıya daha az verirken yazınsa evin serinliğini daha uzun süre tutmaktadır. Hafiflik noktasında da kenevir gayet hafif bir yapı malzemesi ve üretime imkan sağlamaktadır. Kenevirin üstünlüklerinden bahsedecek olursak kenevir doğal bir malzemedir. Bunun sonucunda da görmüş olduğunuz gibi küf oluşumuna veya benzeri durumların oluşumuna da imkan vermemektedir. Kenevirin çeşitli formlarda yani tuğla, panel ve döküm olarak kullanımıyla kenevirden duvarlar, inşa edilebileceği ortaya konulmuştur” şeklinde konuştu.