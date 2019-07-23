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Keneler bir can daha aldı! KKKA tedavisi gören kadın hastanede öldü

Çorum'un Dağkarapınar köyünde yaşayan 70 yaşındaki Hayriye Bekdemir, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

23 Temmuz 2019 Salı 18:15
Keneler bir can daha aldı! KKKA tedavisi gören kadın hastanede öldü

Çorum Merkeze bağlı Dağkarapınar köyünde oturan 6 çocuk annesi Hayriye Bekdemir (70), önceki gün baş ağrısı, yüksek ateş ve bulantı şikayetleri nedeniyle ailesinin durumu bildirmesiyle sağlık ekiplerince Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan muayenede KKKA hastalığına yakalandığı teşhis edilen kadın, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Hayriye Bekdemir, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

'Kene ısırığı görmedik'

Hayatını kaybeden Hayriye Bekdemir'in oğlu Aydın Bekdemir, KKKA hastalığının annesine hayvanlardan bulaşmış olabileceğini düşündüklerini söyledi. Üzgün olduklarını belirten Aydın Bekdemir, "Annem köyde yaşıyordu. Kene ısırığı falan görmedik. Birden fenalaştı, biz de hastaneye kaldırdık. Burada Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Gelen sonuçlarda bize Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına rastlandığı söylendi. Sonra da annemizi kaybettik. Hayvanlardan da bulaşmış olabileceğini düşünüyoruz" dedi.

Hayriye Bekdemir'in cenazesi toprağa verilmek üzere köyüne götürüldü.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 18:15
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  • Kene öldürmezKene öldürmez3 dk önce
    Kene can almazsadece ölüme sebep olur ..

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