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Gündem Kene ile mücadele için 300 keklik doğaya salındı
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Kene ile mücadele için 300 keklik doğaya salındı

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Kene ile mücadele için 300 keklik doğaya salındı

Elazığ’da keneyle mücadele kapsamında 300 kınalı keklik doğal yaşam alanlarına salındı.

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde, doğal yaşamın korunması ve ekolojik dengenin desteklenmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından 300 kınalı keklik doğaya bırakıldı. Ekipler tarafından belirlenen alana bırakılan kekliklerin, özellikle kene ve çam ormanlarında zarara neden olan tırtıl popülasyonunun doğal yollarla kontrol altına alınmasında önemli rol üstlenmesi bekleniyor. Yetkililer, doğaya bırakılan kekliklerin avlanmaması ve doğal yaşamın korunması konusunda vatandaşların duyarlı olmalarını istedi.

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