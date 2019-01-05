0553 313 94 23

Kendisini 'Azrail' diye tanıtan suç makinesi, arkadaşıyla birlikte enselendi

Mersin'in Mezitli ilçesinde düzenlenen operasyonda, hakkındakasten adam öldürme ve uyuşturucu ticareti gibi 11 farklı suçtan yakalama kararı bulunan "Azrail" lakaplı zanlı ve arkadaşı kıskıvrak yakalandı.

05 Ocak 2019 Cumartesi 11:21
Kendisini 'Azrail' diye tanıtan suç makinesi, arkadaşıyla birlikte enselendi

Mersin'de haklarında kasten öldürme ve uyuşturucu ticareti gibi 11 suçtan yakalama kararı bulunan "Azrail" lakaplı zanlı ve arkadaşı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte birçok olaya karışan ve tetikçilik yaptıkları öne sürülen "Azrail" lakaplı A.A. ve beraberindeki E.Ö'nün, merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'de olduğunu tespit etti.

Deniz yoluyla yurt dışına kaçmak için plan yaptıkları ileri sürülen şüphelileri fiziki ve teknik takibe alan ekipler, A.A'yı markette alışveriş yaptığı sırada gözaltına aldı, arkadaşı ise düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlıların ev ve üzerilerinde yapılan aramalarda tabanca, şarjör, fişek ve uyuşturucu ele geçirildi. E.Ö'nün üzerinden A.K. adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı.

Haklarında kasten öldürme, uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama, iş yeri kurşunlama, silahlı tehdit ve yağma gibi 11 suçtan yakalama kararı olan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 11:21
  1. Mersin
  2. Mezitli
  3. Organize Suçlarla Mücadele
  4. suç makinesi
  5. kendisini azrail diye tanıtıyordu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borcu olanlar dikkat! Kritik süreç 28 Şubat'a kadar uzatıldı
    1. Borcu olanlar dikkat! Kritik süreç 28..
    2. Boutaib'in yeni adresi Mısır
    3. Evin duvarını delip hırsızlık yapan 7..
    4. Banvit, taraftarına güveniyor
    5. Yine ABD, yine silahlı saldırı! Çok..
    6. İslâm büyüklerinin hayat tarzlarına..
    7. "Seçim çalışmalarına katılmasında..
    8. Otomotiv sektörünün "Gladyatörleri"..
    9. Tüm dünya diken üstünde! Ordusuna..
    10. Payitaht Abdulhamid 69. bölümü..
    11. Sabrın kazandırdıkları
    12. Öğretmenlere ve öğrencilere Türk..
    13. Galatasaray kafilesi Antalya'ya gitti
    14. Tasavvuf! Kocakarı imanı
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Poroşenko ile..
    16. Ekrem İmamoğlu: İstanbul'un sahibi..
    17. Peygamberimizin hayatından! İhsan..
    18. ÖNDER 2. Okul Aile Birliği Zirvesi
    19. 2 bin 500 yıllık nekropol müzeye..
    20. Yakalanan DAEŞ'li kadın teröristlerden..
    Abdullah Gül'ün kuracağı partiye mi katılacak? İddiaların hedefindeki vekil kayıplara karıştı
    Abdullah Gül'ün kuracağı partiye mi katılacak? İddiaların hedefindeki vekil kayıplara karıştı
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"

    Günün Karikatürü

    5 Ocak 2019
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Açıkça ortaya çıktı... TSK'nın karşısına Mısır ordusunu dikecekler!
    Açıkça ortaya çıktı... TSK'nın karşısına Mısır ordusunu dikecekler!